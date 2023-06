Wyjazd do sanatorium za granicę na NFZ jest możliwy, ale obowiązują inne zasady

Wyjazd do sanatorium zazwyczaj kojarzy nam się z turnusem nad polskim morzem lub w górach. Wielu cudzoziemców kuruje się w polskich uzdrowiskach, jednak również Polacy mają możliwość wyjazdu za granicę. Odbywa się to jednak na nieco innych zasadach, niż te, które obowiązują w przypadku pobytu w sanatorium w Polsce, dotyczy to również sposobu finansowania takiego turnusu. Warto pamiętać również o tym, że można pojechać do sanatorium prywatnie, jednak wtedy pobyt jest w pełni płatny.

Czy można wyjechać do sanatorium za granicą na NFZ?

Wiele osób zastanawia się, czy wyjazd do sanatorium za granicę jest opłacany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Okazuje się, że tak – realizacja leczenia uzdrowiskowego jest także możliwa poza granicami naszego kraju. Odbywa się to w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej. Taka możliwość przysługuje każdej osobie, która posiada skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację. Jednak na to Narodowy Fundusz Zdrowia musi wyrazić specjalną zgodę. Bierze on pod uwagę między innymi brak możliwości konkretnego leczenia w Polsce oraz zbyt długi czas oczekiwania na nie w naszym kraju. Dodatkowo pacjent najpierw wykłada pieniądze z własnej kieszeni, a dopiero później zostanie mu zwrócona kwota refundacji przez NFZ. Leczenie w uzdrowisku za granicą musi odbywać się na zasadach analogicznych do tego przeprowadzanego w Polsce.

Co zrobić, żeby wyjechać do sanatorium za granicę?

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, wymaga to złożenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Takie skierowanie zostanie poddane ocenie pod względem celowości leczenia – dokona jej lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej (który jest zatrudniony w Funduszu).

Jeżeli takie skierowanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, a pacjent zostanie zakwalifikowany przez wyznaczonego lekarza specjalistę na leczenie uzdrowiskowe – otrzyma on pisemną informację z:



numerem ewidencyjnym skierowania,

wynikiem oceny medycznej,

przewidywanym czasem oczekiwania na leczenie.

Do jakiego kraju można wyjechać w ramach leczenia uzdrowiskowego?

W takiej sytuacji miejsce, do którego chce wyjechać pacjent, musi spełniać pewne określone warunki, jednak decyzja o wyborze konkretnej miejscowości uzdrowiskowej jest niezależną decyzją pacjenta. Miejscowość, do której pojedzie pacjent na leczenie uzdrowiskowe, musi być uznana w danym państwie UE/EFTA (Unia Europejska/Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) za uzdrowisko, a także prowadzić leczenie z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych. Dodatkowo liczba zabiegów pobieranych w uzdrowisku poza granicami kraju musi odpowiadać liczbie zabiegów udzielanych w Polsce. Jak podaje NFZ, musi to być co najmniej 96 zabiegów fizjoterapeutycznych w turnusie trwającym 28 dni (średnio co najmniej 4 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych).

Finansowanie pobytu w sanatorium za granicą

Finansowanie wyjazdu do sanatorium za granicą odbywa się nieco inaczej, niż w naszym kraju. W przypadku pobytu w sanatorium w innym państwie pacjent sam musi najpierw opłacić całość kosztów tego świadczenia. Wcześniej, przed podjęciem decyzji, może jednak wystąpić do NFZ z prośbą o określenie przewidywanego zwrotu kosztów leczenia w uzdrowisku.

„Fundusz dokonuje zwrotu kosztów w wysokości odpowiadającej kwocie finansowania danego świadczenia gwarantowanego stosowanej w krajowych rozliczeniach między Funduszem a świadczeniodawcami z tytułu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przy czym podstawą zwrotu kosztów jest średnia ważona kwoty finansowania, obliczona dla tego świadczenia gwarantowanego według stanu obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku, w którym zakończono udzielanie świadczenia objętego wnioskiem o zwrot kosztów” – brzmi treść komunikatu NFZ.

Po powrocie pacjent musi złożyć do NFZ wniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.

Czytaj też:

ZUS sfinansuje pobyt w sanatorium. Trzeba jednak spełnić określone wymaganiaCzytaj też:

Kolejna grupa osób skorzysta z darmowego pobytu w sanatorium. Wcześniej było to niemożliwe