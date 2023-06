Kolejna grupa osób skorzysta z darmowego pobytu w sanatorium. Wcześniej było to niemożliwe

Do sanatorium wyjeżdżają osoby, które borykają się z chorobami przewlekłymi, ale też pacjenci wymagający rehabilitacji po różnego rodzaju operacjach lub przebytych schorzeniach. Grupa osób uprawniona do wyjazdu do sanatorium poszerzyła się jakiś czas temu. Od niedawna osoby, które nabyły prawo do emerytury rolniczej, również mają możliwość skorzystania z rehabilitacji leczniczej w uzdrowisku.

Wyjazd do sanatorium – ważne zmiany dla rolników

W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach od 1 stycznia 2023 roku osoby, które są uprawnione do emerytury rolniczej, otrzymały także możliwość skorzystania z bezpłatnego pobytu w sanatorium, który będzie finansowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Przepisy, które obowiązywały wcześniej dotyczące leczenia uzdrowiskowego w sanatorium opłacanym przez KRUS, obejmowały jedynie rolników aktywnie pracujących i to wyłącznie oni mogli ubiegać się o skierowanie do sanatorium. Aktualnie rolnicy przebywający na emeryturze mogą korzystać z tego świadczenia w takim samym wymiarze, jak rolnicy pracujący czynnie zawodowo. Zmiana została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 28 kwietnia 2022 roku

Gdzie do sanatorium mogą pojechać rolnicy na emeryturze?

Taki turnus rehabilitacyjny dla rolników na emeryturze będzie trwał 21 dni z możliwością przedłużenia. W trakcie tego czasu kuracjusz ma mieć zapewnione średnio trzy zabiegi dziennie – ich rodzaj będzie określał lekarz z Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS. Z takiego turnusu można skorzystać jednak nie częściej niż co 12 miesięcy. Pobyt w sanatorium jest całkowicie darmowy, a KRUS zwraca również koszty przejazdu.Emerytowani rolnicy mogą pojechać do sanatorium w:



Horyńcu-Zdroju,

Iwoniczu-Zdroju,

Jedlcu,

Kołobrzegu,

Szklarskiej Porębie

Świnoujściu.

Co zrobić, żeby wyjechać do sanatorium?

W celu otrzymania skierowania do sanatorium dana osoba musi posiadać orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS, ze wskazaniem na potrzebę pobytu w sanatorium. Można także złożyć wniosek od lekarza prowadzącego rolnika emeryta do placówki KRUS osobiście lub za pośrednictwem poczty. Taki wniosek jest ważny przez 6 miesięcy. Podstawą do skierowania do sanatorium jest pozytywna opinia wydana przez inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS. Choć nowe przepisy dają możliwość skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego emerytowanym rolnikom, to nadal pierwszeństwo mają ci, którzy są aktywni zawodowo.

Należy też pamiętać o tym, że rolnik korzystający z sanatorium w ramach KRUS wcale nie pozbawia się przez to możliwości skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo częstotliwość korzystania z sanatorium oraz czas trwania turnusu może być zwiększona, ale tylko w sytuacji, gdy zachodzi taka konieczność.

Kto może skorzystać z bezpłatnego turnusu rehabilitacyjnego?

Warunkiem wyjazdu do sanatorium jest jednak samodzielność psychofizyczna takiego rolnika emeryta. Brana jest pod uwagę:



sprawność ruchowa,

stan emocjonalny,

funkcje poznawcze.

Z takiego świadczenia nie może więc skorzystać osoba, która jest niesamodzielna, wymagająca długotrwałego lub stałego wsparcia innej osoby.

Czytaj też:

ZUS sfinansuje pobyt w sanatorium. Trzeba jednak spełnić określone wymaganiaCzytaj też:

Sanatoria coraz droższe. Opłaty za pobyt szybują w górę