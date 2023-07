NFZ apeluje do pacjentów o odwoływanie wizyt, jeśli nie mogą przyjść do lekarza

Zdarza się wam nie odwołać zaplanowanej wizyty u lekarza i się na niej nie pojawić? Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje, by tego nie robić, ponieważ konsekwencją takich zachowań jest blokowanie terminu innym pacjentom. Pamiętajcie, że każda wizyta, którą odwołacie nawet niedługo przed zaplanowanym terminem, może się wam „zwrócić” w przyszłości, gdy sami będziecie potrzebować pilnej porady specjalisty. Przede wszystkim jednak daje to szansę na uzyskanie pomocy innym osobom. Aktualnie działa również kampania społeczna #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE, która zwraca uwagę na problem niestawiania się pacjentów na wizytach lekarskich bez ich wcześniejszego odwoływania. Jej celem jest edukacja pacjentów, a także przygotowanie placówek medycznych do usprawnienia kontaktu z nimi.

NFZ liczy nieodwołane wizyty w setkach tysięcy

Ostatnio Narodowy Fundusz Zdrowia zaapelował do pacjentów, by dbali o odwołanie wizyty u lekarza, jeśli z jakichś powodów nie mogą się na niej pojawić: „Jeśli nie możesz przyjść do lekarza, odwołaj wizytę, nie blokuj terminów. W pierwszym półroczu tego roku 457 tys. osób nie odwołało umówionej wizyty u specjalisty”. NFZ przedstawił dokładną skalę tego zjawiska, wziął pod lupę nieodwołane wizyty między innymi z zakresu endokrynologii, kardiologii, onkologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Okazuje się, że Polacy najczęściej nie odwołują wizyt, umawiając się do specjalisty z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu – aż 207 tysięcy przypadków. Na drugim miejscu jest kardiologia – 140 tysięcy nieodwołanych wizyt. Z kolei u specjalistów z zakresu endokrynologii nie pojawiło się 59 tysięcy osób, a liczba nieodwołanych wizyt z zakresu onkologii wynosi 49 tysięcy. Porównując niedowołane wizyty z pierwszego półrocza 2022 roku z tym samym okresem w 2023 roku, można zauważyć, że liczba ta zmniejszyła się zaledwie o 3 tysiące.

„Jeśli wiemy, że nie możemy pojawić się u lekarza na umówione badanie, odwołajmy je. W ten sposób dajemy szansę innym pacjentom na skorzystanie z pomocy w korzystniejszym terminie” – zauważyła Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dlaczego tak ważne jest odwoływanie wizyty u lekarza?

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że jeśli nie odwołamy wizyty u lekarza i nie pojawimy się na niej – po prostu „zablokujemy” miejsce innemu pacjentowi, który być może bardzo potrzebuje pomocy specjalisty, a na swój termin musi długo czekać. „Gdyby nieobecność została zgłoszona z wyprzedzeniem, inny pacjent mógłby wcześniej skorzystać z pomocy lekarskiej. Nasze postępowanie ma wpływ na zdrowie innych. Dlatego bądźmy odpowiedzialni i jeśli wiemy, że nie pojawimy się na badaniu, odwołajmy je, dzięki temu termin wizyty nie przepadnie, bo zostanie wykorzystany przez inną osobę z listy oczekujących” – dodała Beata Kopczyńska.

Wczesne odwołanie wizyty daje możliwość otrzymania pomocy osobom, które bardzo tego potrzebują. Dodatkowo warto pamiętać, że takie zachowanie pozwala po prostu skrócić kolejki do lekarzy. Dzięki temu placówka będzie mogła też płynniej i efektywniej działać, a system opieki zdrowotnej uniknie niepotrzebnych kosztów.

W jaki sposób można odwołać wizytę u lekarza?

Dlaczego pacjenci nie przychodzą do lekarza? Powodów jest bardzo wiele i są one najróżniejsze. W tym wszystkim chodzi jednak przede wszystkim o to, by nie blokować miejsca innym – odwoływanie wizyt u lekarza powinno stać się normą, a każdy z nas powinien czuć się w obowiązku, by to robić. Nie da się jednak ukryć, że często zawodzi system. Chyba każdemu z nas zdarzyło się, że po prostu nie mógł dodzwonić się do konkretnej placówki, żeby to zrobić.

Jak więc skutecznie odwołać wizytę u lekarza?



Telefonicznie – jeżeli nie możemy się dodzwonić, poszukajmy innego numeru telefonu poradni (zazwyczaj funkcjonują dwa lub więcej). Warto również spróbować zrobić to kilkakrotnie, ponieważ w danym momencie linia może być blokowana przez inne połączenie.

Osobiście – jeśli macie taką możliwość, możecie również odwołać wizytę, pojawiając się osobiście w placówce.

Przez internet – na stronie większości poradni podany jest e-mail, na którego możecie wysłać wiadomość informującą o odwołaniu wizyty.

Część z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, jednak coraz więcej poradni umożliwia pacjentom kontakt między innymi za pomocą SMS-ów lub specjalnych aplikacji. W niektórych placówkach możliwe jest również odwołanie wizyty poprzez stronę internetową. Jest to jednak indywidualna forma i zależy od konkretnej poradni. Zapisując się na wizytę u lekarza, warto więc zapytać o możliwości związane z jej ewentualnym odwołaniem. Dodatkowo pacjenci dostają SMS-y z przypomnieniem o wizycie, gdzie podany jest numer telefonu, pod którym mogą ją odwołać. Niestety aktualnie nie ma możliwości odwołania wizyty u lekarza poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

