Boli cię głowa rano? Nie zwalaj tego na upał, przyczyna może być znacznie poważniejsza

Ból głowy jest dolegliwością, którą bardzo często bagatelizujemy. Czasami może być on dość lekki i znikać samoistnie. Jednak w sytuacji, gdy pojawia się regularnie, staje się uciążliwy podczas codziennego funkcjonowania – może być to sygnałem od naszego organizmu, że dzieje się coś niedobrego. W takiej sytuacji wskazana jest wizyta u specjalisty, ponieważ może to świadczyć o poważnych chorobach. Jedną z nich jest na przykład nadciśnienie tętnicze.

Ból głowy wynikający z nadciśnienia tętniczego

Ból głowy jest jednym z objawów nadciśnienia tętniczego. Ta dolegliwość nie musi jednak występować u każdego chorego. Taki ból głowy pojawia się przy gwałtownym wzroście wartości ciśnienia krwi. Warto zwrócić uwagę na ten objaw, ponieważ może on być „czerwoną flagą”, świadczącą o naszym zdrowiu. Ból głowy związany ze zbyt wysokim ciśnieniem jest często zlokalizowany w okolicy karku i pojawia się bardzo wcześnie rano. Może ustąpić lub stopniowo nasilać się w ciągu dnia i zniknąć dopiero wieczorem. Ma on najczęściej charakter rozpierający. Bólom głowy wynikającym z nadciśnienia tętniczego może towarzyszyć również:



zmęczenie,

zawroty głowy,

dzwonienie w uszach,

palpitacje,

dezorientacja,

senność,

drętwienie lub mrowienie w stopach lub rękach.



Ból głowy w połączeniu z powyższymi objawami może wskazywać na to, że ciśnienie tętnicze jest powyżej granic normy. W takiej sytuacji należy zacząć regularnie mierzyć ciśnienie krwi i porównać wyniki z aktualnie obowiązującymi normami ciśnienia krwi. Gdy zauważycie nieprawidłowości – koniecznie zgłoście się do lekarza, ponieważ konsekwencje nieleczonego nadciśnienia mogą być naprawdę poważne. Trzeba jednak pamiętać, że stwierdzenie zbyt wysokich wartości podczas jednorazowego mierzenia ciśnienia krwi nie zawsze świadczy o nadciśnieniu tętniczym.

Do czego może prowadzić nieleczone nadciśnienie tętnicze?

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że na tę chorobę może cierpieć aż 10 mln dorosłych Polaków. Dane te mogą być jednak mocno zaniżone, ponieważ wiele osób jest po prostu nieświadomych tego, że ma nadciśnienie tętnicze. Jeśli jest ono nieleczone – może prowadzić do poważnych powikłań, między innymi:



udaru mózgu,

choroby niedokrwiennej serca,

niewydolności serca,

niewydolności nerek.

Do przyczyn nadciśnienia tętniczego zalicza się między innymi:



otyłość (zwłaszcza tzw. otyłość brzuszną),

spożycie sodu,

stres,

palenie tytoniu,

siedzący tryb życia,

czynniki genetyczne,

proces starzenia się organizmu.



Leczenie zbyt wysokiego ciśnienia krwi polega przede wszystkim na modyfikacji dotychczasowego stylu życia, czyli dbaniu o systematyczną aktywność fizyczną oraz utrzymywaniu prawidłowej masy ciała, a także przyjmowaniu odpowiednich leków obniżających ciśnienie.

Jakie jeszcze choroby mogą być przyczyną bólu głowy?

Ból głowy potrafi być naprawdę uciążliwy, utrudniać (a niekiedy nawet uniemożliwiać) normalne funkcjonowanie. Jego leczenie zależy od przyczyny. Ta dolegliwość, poza zbyt wysokim ciśnieniem krwi, może być spowodowana również:



guzami wewnątrzczaszkowymi,

występować w krwotocznym udarze mózgu (towarzyszą mu wtedy też niedowłady, porażenia),

chorobą kości czaszki (choroba Pageta),

chorobą oczu (na przykład jaskrą),

chorobami laryngologicznymi (ostre zapalenie ucha środkowego, ostre zapalenie zatok przynosowych),

pourazowymi bólami głowy,

zmianami zapalnymi w układzie nerwowym.

Ból głowy może pojawiać się również w późniejszym przebiegu chorób nowotworowych mózgu.

Czynnikami powodującymi ból głowy są także:



stres,

odwodnienie,

głód,

duży wysiłek fizyczny,

niewyspanie.



Ból głowy nie zawsze musi świadczyć o poważnej chorobie, jednak jeśli nie ustępuje i nasila się – konieczna jest dalsza diagnostyka. Lekarz zbierze wtedy dokładny wywiad od pacjenta, który pozwoli wysnuć wstępne rozpoznanie, by potwierdzić lub wykluczyć je późniejszymi badaniami.

