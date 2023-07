Jak używać klimatyzacji w domu, by nie ucierpiało zdrowie? Porady

Klimatyzacja to wymiana powietrza w pomieszczeniach lub pojazdach. Proces ten odbywa się zwykle za pośrednictwem różnego rodzaju urządzeń. Nawet najlepszy sprzęt nie spełni jednak dobrze swojego zadania, jeśli nie będzie odpowiednio użytkowany. Sprawdź, jak mądrze korzystać z klimatyzacji w upalne dni – tak, by przyniosła rzeczywistą ulgę, a nie kłopoty i zmartwienia.

Fala upałów przetaczająca się obecnie przez Polskę daje się każdemu we znaki. Utrudnia codzienne funkcjonowanie i obniża jakość letniego wypoczynku. Klimatyzacja to świetny sposób, by temu zaradzić. Należy jednak przestrzegać kilku prostych zasad, by zwiększyć efektywność urządzenia, s jednocześnie zadbać o swoje dobre samopoczucie.

Oto kilka przydatnych i ważnych wskazówek, jak używać klimatyzacji:

Unikaj zbyt chłodnego powietrza – różnica temperatur między wnętrzem mieszkania lub samochodu a środowiskiem zewnętrznym nie powinna być wyższa niż 6 (maksymalnie 8) stopni Celsjusza. Co więcej, należy stopniowo ochładzać przestrzeń. Dzięki temu organizm łatwiej przyzwyczai się do zmian. Na kilkanaście minut przed planowanym wyjściem z domu lub auta, należy ponownie podwyższać temperaturę, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia tak zwanego szoku termicznego.

Nie ustawiaj nawiewu bezpośrednio na siebie lub inne osoby przebywające w samochodzie lub pomieszczeniu – klimatyzacja to nie wachlarz, ustawianie urządzenia tak, by strumień chłodnego powietrza był skierowany na twarz lub inne części ciała to prosta droga do problemów zdrowotnych związanych z różnego rodzaju infekcjami.

Regularnie serwisuj klimatyzację – przynajmniej dwa razy w roku. Pamiętaj też o systematycznym czyszczeniu wszystkich elementów (nawet co dwa miesiące). Zaniedbywanie tego obowiązku może mieć bardzo poważne konsekwencje i zwiększać ryzyko rozwoju różnego rodzaju patogenów (bakterii, wirusów, zarodników grzybów etc.), które negatywnie wpływają na organizm.

Nie otwieraj okien, gdy korzystasz z klimatyzacji – mieszanie się fal chłodnego i gorącego powietrza obniża skuteczność działania urządzenia i znacznie utrudnia uzyskanie zadowalającego efektu w postaci spadku temperatury.

Nie używaj klimatyzatora przez cały czas – rób przerwy, gdy temperatura na dworze staje się bardziej znośna, na przykład po południu.

Czym grozi niewłaściwe korzystanie z klimatyzacji?

Niewłaściwie użytkowana klimatyzacja przynosi więcej szkody niż pożytku. Nieprawidłowo eksploatowane urządzenie może zwiększać ryzyko wystąpienia wielu różnych schorzeń. Mowa tu nie tylko o przeziębieniu czy infekcjach układu oddechowego. W nieczyszczonym sprzęcie rozwijają się drobnoustroje, które zwiększają ryzyko wystąpienia między innymi choroby legionistów. To poważne schorzenie, groźne zwłaszcza dla dzieci i osób starszych (może doprowadzić do sepsy i innych groźnych powikłań).

