Orzeczenia o niepełnosprawności zaczęły wygasać po 6 sierpnia. Ważne zmiany

Wraz z rozpoczęciem się pandemii orzeczenia o niepełnosprawności zostały automatycznie przedłużone – wynikało to z wyjątkowego stanu, jaki zapanował w naszym kraju. 1 lipca 2023 został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że dotychczasowe orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność, a te ważne zmiany właśnie wchodzą w życie. Będzie się to jednak działo stopniowo.

Zmiana przepisów związanych z orzeczeniami o niepełnosprawności

6 sierpnia 2023 roku zaczęły obowiązywać zmienione przepisy dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności. Oznacza to uchylenie przepisów, na podstawie których z mocy prawa był wydłużany okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo jej stopniu. To właśnie od tej daty zaczynają obowiązywać nowe zasady, według których osoby niepełnosprawne będą miały obowiązek odnowienia tych orzeczeń – będzie się to działo etapami do 30 września 2024 roku. „Do 5 sierpnia 2023 r. orzeczenia wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, będą przedłużane na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. »Tarczy antykryzysowej«. Od 6 sierpnia 2023 r. obowiązują określone, graniczne daty ważności tych orzeczeń” – przypomina Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Orzeczenia o niepełnosprawności: ważne terminy

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które straciły ważność do 5 sierpnia 2023 roku, będą wymagały odnowienia. O tym, do kiedy należy uzyskać nowe orzeczenie, decyduje pierwotny terminy wygaśnięcia aktualnego dokumentu. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:



do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

Należy pamiętać o tym, że wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi być jednak złożony przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia.

Co z orzeczeniami tracącymi ważność 6 sierpnia?

W przypadku orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła 6 sierpnia 2023 roku lub później, obowiązują już inne zasady. Takie orzeczenia nie będą podlegać przedłużeniu, a ich okres ważności skończy się w odgórnie określonym na orzeczeniu terminie.

Dodatkowo nowe przepisy obowiązujące od 6 sierpnia 2023 roku nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Oznacza to, że orzeczenie o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które straciło ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność jedynie przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności.

Jak wyrobić nowe orzeczenie o niepełnosprawności?

Wniosek o nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności powinna złożyć osoba zainteresowana (jeśli jest pełnoletnia). W przypadku, gdy taka osoba nie ma ukończonych 18 lat – obowiązek ten spoczywa na przedstawicielach prawnych dziecka, na przykład rodzicach. W niektórych przypadkach robi to Ośrodek Pomocy Społecznej za zgodą osób zainteresowanych. Dokumenty potrzebne, by uzyskać takie orzeczenie, to:



wniosek,

zaświadczenie lekarskie,

kopia dokumentacji medycznej i innych dokumentów, które umożliwią orzeczenie.

Dokumenty najlepiej pobrać ze strony odpowiedniego zespołu orzekającego, mogą różnić się w zależności od miejsca zamieszkania (nie ma jednego wzoru obowiązującego w całym kraju). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (zgodnie z miejscem zamieszkania). Jeśli złożone dokumenty okażą się niewystarczające – taka osoba dostanie pisemną prośbę o ich uzupełnienie w określonym terminie.

