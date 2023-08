Ważne zmiany w opiece zdrowotnej. Prezydent podpisał dwie nowe ustawy

7 sierpnia 2023 roku Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał 6 nowych ustaw – dwie z nich dotyczą zdrowia. Mowa o ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, a także ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Co dokładnie się zmieni?

Nowe zasady przyznawania odszkodowania za błąd medyczny

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw przewiduje wdrożenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych. W miejsce wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zostanie wprowadzony pozasądowy system rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwany przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Nowelizacja ustawy zakłada, że pacjent będzie mógł dochodzić roszczeń za błędy medyczne na nowej, szybszej i pozasądowej ścieżce. Po rozpatrzeniu wniosku pieniądze mają być wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Takie odszkodowanie pacjent będzie jednak otrzymywał tylko wtedy, gdy do zdarzenia medycznego doszło podczas udzielania świadczeń w szpitalu.

Wraz z wejściem nowych przepisów poszkodowana osoba będzie mogła złożyć wniosek o odszkodowanie do Rzecznika Praw Pacjenta. Nowe zasady mają przyspieszyć między innymi wypłatę pieniędzy, która jest potrzebna poszkodowanemu pacjentowi na przykład na rehabilitację.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego dla poszkodowanego pacjenta

W ustawie został także określony zakres wysokości kwoty możliwej do uzyskania z tytułu odszkodowania – świadczenia kompensacyjnego. W przypadku:



zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – od 2000 zł do 200 000 zł;

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2000 zł do 200 000 zł;

śmierci pacjenta – od 20 000 zł do 100 000 zł.

Składanie wniosków o uzyskanie takiego świadczenia kompensacyjnego będzie możliwe przez rok od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, jednak nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wystąpienia tego zdarzenia. Decyzję o przyznaniu takiego świadczenia będzie wydawał Rzecznik Praw Pacjenta (po uzyskaniu opinii Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych). Osoba poszkodowana będzie mogła odwołać się od takiej decyzji do Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Poprawa jakości w opiece zdrowotnej

Andrzej Duda podpisał także ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Ma ona na celu poprawę skuteczności diagnostyki oraz leczenia poprzez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości. Zostaną wdrożone rozwiązania prawno-administracyjne. Jak czytamy w ustawie, takie rozwiązania „w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości w ochronie zdrowia”. Działania te mają w konsekwencji doprowadzić również do:

poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowania i monitorowania zdarzeń niepożądanych,

uzyskania porównywalności podmiotów, które udzielają świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki.

Bezpieczeństwo pacjenta – wprowadzenie nowych rozwiązań

Takie „wewnętrzne systemy” zarządzania jakością i bezpieczeństwem będą musiały wdrożyć wszystkie podmioty, które udzielają świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mają one składać się z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy, w celu zapobiegnięcia wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

Przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia będzie przyznawana też specjalna autoryzacja. Będzie mógł ją uzyskać podmiot, który prowadzi wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, z zachowaniem ustawowo określonych warunków ich realizacji. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej NFZ ma być publikowana lista podmiotów, które:

uzyskały autoryzację,

odmówiono im autoryzacji,

cofnięto im autoryzację.

Kolejnym elementem, poza wewnętrznym systemem i uzyskaniem autoryzacji, ma być akredytacja, potwierdzająca wypełnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz funkcjonowania tego podmiotu. Będzie ona przyznawana na 4 lata w formie certyfikatu akredytacyjnego. Ostatnim elementem, jaki przewiduje ustawa, są „rejestry medyczne”. Ich celem ma być monitorowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w podmiotach.

