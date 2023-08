Koniec papierowych recept na leki psychotropowe? MZ planuje zmiany

Ostatni czas obfituje w wiele zmian związanych z receptami. Ministerstwo zdrowia kilka tygodni temu wprowadziło ograniczenia w wystawianiu e-recept. Było to odpowiedzią na nadużycia ze strony niektórych lekarzy. Był również pomysł zlikwidowania recepty rocznej, jednak ówczesny minister zdrowia zmienił zdanie w tej sprawie po konsultacjach ze specjalistami i recepty roczne zostały. Kilka dni temu z kolei weszły w życie przepisy ograniczające wypisywanie recept na środki psychotropowe. Okazuje się, że to nie koniec zmian.

Koniec z papierowymi receptami na leki psychotropowe

Ministerstwo zdrowia planuje kolejne zmiany w związku z wystawianiem recept. Tym razem chodzi o ich formę. Do konsultacji został oddany projekt ministra zdrowia zakładający rezygnację z recept w formie papierowej na tego typu leki. Przepisy stanowią uzupełnienie regulacji, które wpisano do nowelizowanej ustawy refundacyjnej. Dotyczy to recept Rpw, czyli recept wystawianych na leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 listopada 2023 roku – jego celem jest skorelowanie go ze zmianami wprowadzonymi ustawą refundacyjną, która razem z poprawkami została przyjęta przez Senat. Wtedy ma zniknąć możliwość wystawiania papierowych recept Rpw. Od tego momentu lekarz będzie miał więc możliwość wystawienia takiej recepty tylko w formie elektronicznej.

Dlaczego planowane są te zmiany?

Celem takiego rozwiązania jest usprawnienie nadzoru nad preskrypcją. Ministerstwo zdrowia zaznacza również, że ma to pozwolić też na lepsze wykrywanie ewentualnych nadużyć, między innymi nadmiernego lub bezpodstawnego wystawiania takich recept.

Wśród nowych zasad ma być jeden wyjątek: „Celem tej modyfikacji w zmienianym rozporządzeniu jest usunięcie referencji do recept w postaci papierowej (...), z wyjątkiem przypadków, gdy są wystawiane wyłącznie przez lekarza weterynarii” – brzmi treść uzasadnienia.

Czy brak papierowych recept utrudni leczenie?

2 sierpnia 2023 roku w życie weszły zmiany dotyczące wystawiania recept na środki psychotropowe i odurzające. Lekarz bez konsultacji z pacjentem nie może wypisać na nie recepty, jeśli od poprzedniego badania minęło więcej niż 3 miesiące. Nowe przepisy wprowadziły jednak pewien chaos, ponieważ lekarze skarżyli się, że występują problemy techniczne z wystawianiem e-recept właśnie na tego rodzaju leki. Pojawiały się również trudności z weryfikacją związane z IKP podczas wypisywania recept na leki psychotropowe. Ministerstwo zdrowia zaznaczało wtedy, że problemy są incydentalne. Centrum e-Zdrowia poinformowało, że w przypadku problemów technicznych lekarz może w takiej sytuacji wystawić receptę w formie papierowej. Te jednak już za kilka miesięcy mają całkowicie zniknąć.

Czytaj też:

Oszuści wystawiają recepty na leki psychotropowe, podszywając się pod lekarzyCzytaj też:

Pacjenci w hospicjach nie zostaną bez leków. Naprawiono błąd w systemie