Receptę transgraniczną Polacy będą mogli wykupić w kolejnym kraju

Recepta transgraniczna daje pacjentowi możliwości wykupienia leku na terenie Unii Europejskiej w innym państwie członkowskim niż państwo jej wystawienia. W takiej sytuacji wystarczy, że pacjent, który wyjeżdża do jednego z tych państw, na swoim Internetowym Koncie Pacjenta zmieni zwykłą receptę na receptę transgraniczną. Jest to rozwiązanie dla osób, które podróżują po Europie lub mieszkają i pracują w dwóch różnych krajach. Teraz do pięciu państw, w których było to możliwe – dołączyło kolejne.

Receptę transgraniczna będzie można zrealizować w kolejnym kraju

Centrum e-Zdrowia poinformowało, że na liście państw, w których możemy wykupić receptę wystawioną w Polsce, pojawił się nowy kraj. Szóstym krajem europejskim, który daje taką możliwość, jest Portugalia. Do tej pory Polacy mogli zrealizować e-receptę transgraniczną w następujących państwach:



Chorwacji,

Estonii,

Finlandii,

Czechach,

prawie całej Hiszpanii.

Wkrótce do grupy tych państw ma dołączyć także Gruzja oraz Cypr. Z recepty transgranicznej mogą skorzystać także niektórzy obcokrajowcy, którzy przebywają w Polsce. Są to obywatele: Portugalii, Estonii, Finlandii, Czech, Chorwacji i Hiszpanii.

Jak zrealizować e-receptę transgraniczną?

Żeby móc zrealizować e-receptę za granicą należy najpierw wystawioną e-receptę zamienić w e-receptę transgraniczną. Trzeba to zrobić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, wykonując następujące kroki:



Najpierw należy zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta.

Następnie trzeba wejść w zakładkę „Uprawnienia” i wybrać „Wyraź zgodę na obsługę Twoich e-recept za granicą”.

Kolejny krok to naciśniecie niebieskiego przycisku „Wyraź zgodę”.

Później trzeba wybrać kraj, w którym chce się wykupić e-receptę.

Na koniec należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Gdy już będziecie w kraju, w którym chcecie zrealizować e-receptę transgraniczną – wystarczy, że znajdziecie aptekę, pokażecie swój dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i potwierdzicie, że farmaceuta zapoznał was z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (dostaniecie ją w języku angielskim). Należy jednak pamiętać, że e-recepta transgraniczna jest pełnopłatna. Po powrocie do Polski można jednak zwrócić się z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia o jej refundację.

Jakich leków nie można wykupić przez taką receptę?

Ważne jest, by przed wyjazdem pamiętać o tym, że poprzez e-receptę transgraniczną pacjent nie może wykupić każdego leku. Na e-receptę transgraniczną można otrzymać:



leki gotowe,

o kategorii dostępności „Rp” (wydawane z przepisu lekarza),

o kategorii dostępności „OTC” (wydawane bez przepisu lekarza),

refundowane oraz nierefundowane.

E-recepty transgranicznej nie można jednak zrealizować na:



leki psychotropowe, odurzające, recepturowe,

produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpz” (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania),

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

wyroby medyczne.

