Limit 300 recept dziennie zostanie zniesiony. Jakich podmiotów nie będą już dotyczyć ograniczenia?

3 lipca 2023 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło limit w wystawianiu recept. Decyzja ta była odpowiedzią na oszustwa ze strony niektórych lekarzy. Nowe zasady pozwalają medykom wypisywać maksymalnie 300 recept dla 80 pacjentów w ciągu 10 godzin pracy. W ten sposób resort zdrowia chce walczyć z platformami internetowymi, gdzie wystawiane są recepty bez wcześniejszej konsultacji z pacjentem (co może zagrażać jego życiu i zdrowiu). Wyjątkiem są recepty refundowane, z których limity już zostały zniesione.

Limity w wystawianiu e-recept mają zostać zniesione

W piątek (11.08.2023 r.) odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim. Były to pierwsze rozmowy po zmianie szefa resortu zdrowia. Spotkanie dotyczyło najważniejszych obecnie problemów w ochronie zdrowia określanych jako #7kaNIL.

Jak poinformowała Naczelna Izba Lekarska, ma zostać opracowana lista podmiotów, dla których zostanie zniesiony aktualnie obowiązujący limit dzienny w wystawianiu recept. Na tej liście znajdą się placówki publiczne pracujące w ramach umowy z NFZ (placówki POZ, szpitale itp.). Jak wynika z ustaleń reportera RMF FM, co do takich podmiotów ministerstwo zdrowia nie ma podejrzeń, że recepty mogą być generowane w sposób automatyczny, bez wcześniejszego sprawdzenia, czy ich wystawienie jest uzasadnione w przypadku konkretnego pacjenta. Kolejne spotkanie dotyczące problemów w ochronie zdrowia – ich rozwiązań oraz następnych punktów z listy #7kaNIL, ma odbyć się w przyszłym tygodniu.

Ograniczenia w wypisywaniu recept – co dalej?

Co jeszcze ulegnie zmianie w związku z ograniczeniami w wystawianiu recept? „Ministerstwo Zdrowia przy współpracy z samorządem lekarskim niezwłocznie przystąpi do opracowania rozwiązań prawnych, które uniemożliwią funkcjonowanie receptomatów bazujących przy wystawianiu recept jedynie na ankietach, bez kontaktu z pacjentem. Po wejściu w życie tych rozwiązań, limit 80 pacjentów/300 recept zostanie całkowicie zniesiony” – brzmi kolejny punkt z listy zmian do wdrożenia.

Jakie jeszcze zmiany mają nastąpić?

Jak podaje radio RMF FM, podczas spotkania miał zostać także podjęty temat ograniczeń w wystawianiu recept na leki psychotropowe i środki odurzające. Lekarze mają zostać „zwolnieni” z konieczności dodatkowego sprawdzania historii leczenia pacjenta – wszystko ma odbywać się w sposób automatyczny, by nie zabierać czasu podczas wizyty. „W miejsce obowiązku każdorazowego sprawdzania za zgodą pacjenta danych z Internetowego Konta Pacjenta przed wypisaniem leku psychotropowego/narkotycznego zostanie wprowadzone automatyczne rozwiązanie informatyczne polegające na wyświetleniu w specjalnym oknie informacyjnym informacji o dotychczas wystawianych dla tego pacjentach lekach z tej grupy oraz informacją, czy recepta została zrealizowana” – brzmi treść kolejnego punktu z listy zmian do wdrożenia dla nowej Minister Zdrowia, opublikowanych przez Naczelną Izbę Lekarską. Takie rozwiązanie ma umożliwić wszystkim lekarzom identyfikację pacjentów, którzy mają problem z uzależnieniem lub tych, którzy wyłudzają recepty w celu handlowania lekami. Takie rozwiązanie ma funkcjonować niezależnie od tego, czy pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta, czy nie.

Naczelna Izba Lekarska w opublikowanym komunikacie podała również, że „Ministerstwo Zdrowia we współpracy ze środowiskiem lekarzy i farmaceutów przygotuje kompleksową nowelizację ustawy w zakresie zasad wystawiania i realizacji recept, by dostosować ją do obowiązujących realiów i telemedycyny”.

