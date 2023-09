Bezpłatna mammografia dla nowej grupy kobiet. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Rak piersi zalicza się do najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet. Stanowi on około 23 procent zachorowań na nowotwory, a jednocześnie jest przyczyną około 14 procent zgonów. Na początku nie daje on żadnych objawów. Jeśli jest wcześnie wykryty – może być uleczalny. Dlatego właśnie tak szalenie ważne jest systematyczne wykonywanie mammografii, czyli badania, które pozwala wykryć nawet najmniejsze zmiany, a w konsekwencji – odpowiednio wcześnie wdrożyć konieczne leczenie. Mammografia jest badaniem, które za pomocą promieni rentgenowskich pozwala wykryć raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. W czasie badania wykonuje się dwa zdjęcia każdej piersi.

Bezpłatna mammografia dla nowej grupy kobiet

Od 1 listopada 2023 roku z bezpłatnej mammografii będzie mogło skorzystać więcej kobiet. Program będzie obejmować panie w wieku od 45. do 74. lat. 15 września 2023 roku korektę wiekową dla beneficjentek tego programu podczas briefingu prasowego w Warszawie ogłosiła minister zdrowia Katarzyna Sójka. „Po szerokich konsultacjach, rozmowach, po bardzo dobrej pracy pracowników ministerstwa, lekarzy, organizacji pacjenckich wypracowaliśmy nowe rozwiązania. Rozwiązania, które dzisiaj chcemy zaprezentować, to przede wszystkim obniżenie i podwyższenie wieku dla bezpłatnej mammografii dla kobiet w Polsce” – powiedziała szefowa resortu zdrowia.

Dzięki wprowadzonej zmianie kobiety od 45. do 74. roku życia będą mogły korzystać z darmowych badań na takich samych zasadach, jak aktualnie obowiązuje to w przypadku uprawnionej do tego grupy kobiet. Do tej pory program profilaktyki raka piersi obejmował kobiety w wieku od 50. do 69. lat, które w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały badania mammograficznego w ramach profilaktyki zdrowotnej. Takie badanie mogą wykonać też kobiety, które otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia czynnikami ryzyka.

Profilaktyka nowotworów u kobiet – więcej zmian

Wprowadzone zmiany mają zwiększyć liczbę osób, które korzystają z badań profilaktycznych, a także umożliwić jak najwcześniejsze zdiagnozowanie nowotworu. Dodatkowo od 1 stycznia 2024 r. do programu profilaktyki raka piersi będą także włączone kobiety, które są po pięciu latach od zakończenia leczenia raka piersi. Minister zdrowia poinformowała również, że kobiety, które będą miały „obciążony wywiad rodzinny, będą przekierowane do szczególnej opieki dla osób z grupy ryzyka, by rozpoznanie nastąpiło jak najwcześniej”. Co więcej, jak zapowiedziała minister zdrowia – od 2025 roku w użyciu mają być jedynie mammografie w wersji cyfrowej.

Dodatkowo poszerzona zostanie także grupa pacjentek, która będzie mogła korzystać z bezpłatnych badań cytologicznych. Górna granica wieku zostanie podniesiona z 59. do 64. roku życia. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia – wszystkie zmiany wejdą w życie od 1 listopada 2023 roku.

Co zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór piersi?

Ryzyko zachorowania na nowotwór piersi zwiększa się w przypadku takich czynników ryzyka jak:



wiek (nowotwór ten najczęściej występuje u kobiet po 50. roku życia),

obciążenie genetyczne (występowanie choroby w najbliższej rodzinie),

niewłaściwa dieta i otyłość,

wieloletnie przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej,

czynnik hormonalny (np. wczesny wiek pierwszej miesiączki lub późna menopauza),

niedostateczna aktywność fizyczna,

częste spożywanie alkoholu

wcześniejsze choroby piersi.

Kobieta na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach programu profilaktycznego nie potrzebuje skierowania. Wystarczy, że zgłosi się do poradni, która wykonuje takie badanie.

