Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów. NFZ przypomina o formalnościach

O zasadach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym dla studentów przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Studenci, aby mieć prawo do bezpłatnych świadczeń w ramach NFZ, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia (np. umowę o pracę lub rentę) lub być do niego zgłoszonym np. przez rodzica lub uczelnię. Muszą więc zadbać o formalności, dzięki którym będą mieć potwierdzone prawo do świadczeń.

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów – zgłoszenie przez rodziców

Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Mogą to zrobić rodzice, współmałżonkowie rodziców lub po prostu: opiekunowie prawni. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą to zrobić też dziadkowie. WAŻNE: Student jako członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 26 roku życia.

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów – zgłoszenie przez uczelnię

Jeśli student nie ma swojego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Student – aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne – sam musi zgłosić się do dziekanatu w tej sprawie i złożyć odpowiedni wniosek.

Jeśli ukończyłeś 26 rok życia i nadal się uczysz, to oznacza, że nie podlegasz już ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny i wówczas również powinieneś powiadomić uczelnię o braku ubezpieczenia – uczelnia ubezpieczy cię tylko na twój wniosek. Wyjątkiem tu są jednak studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mogą być zgłaszani do ubezpieczenia przez rodziców bez względu na wiek.

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów – zgłoszenie przez pracodawcę

Jeśli podejmujesz pracę w czasie studiów i masz własny tytuł do ubezpieczenia, rodzina i uczelnia nie mogą zgłosić cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Jako student możesz mieć własny tytuł do ubezpieczenia, np. gdy:

pracujesz na podstawie umowy o pracę – do ubezpieczenia zgłasza cię pracodawca,

prowadzisz własną działalność gospodarczą – do ubezpieczenia zgłaszasz się sam.

Jeśli rodzice zgłosili studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, ale ten pracował np. w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, to po zakończeniu pracy zarobkowej rodzice lub opiekunowie muszą zgłosić studenta ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu członka rodziny. Pamiętaj, aby dopilnować tych formalności.

