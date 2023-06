Znasz różnicę między ubezpieczeniem chorobowym a zdrowotnym? To dwa odrębne rodzaje ochrony

Ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe stanowią pewien rodzaj wsparcia, ale ich zakres jest różny. Co dokładnie zapewniają? Komu przysługują i w jakich okolicznościach można z nich skorzystać? Są dobrowolne czy obowiązkowe? Przekonaj się.

Ubezpieczenie zdrowotne – co to takiego i komu przysługuje?

Ubezpieczenie zdrowotne wymaga odprowadzania składek. Pozwala na korzystanie z darmowych świadczeń opieki zdrowotnej, na przykład wizyt lekarskich, hospitalizacji (pobytu w szpitalu) czy różnego rodzaju zabiegów terapeutycznych. Co do zasady opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkiem. Ta powinność spoczywa na osobach zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, a także na samodzielnych przedsiębiorcach, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Za wspomnianą ochronę odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przywołane wsparcie przysługuje nie tylko samodzielnym przedsiębiorcom, ale również:

rolnikom,

pracownikom,

osobom bez zatrudnienia, które zostały zarejestrowane w urzędzie pracy,

osobom pobierającym rentę lub emeryturę,

osobom korzystającym z zasiłków wypłacanych przez ośrodki pomocy społecznej,

uczniom oraz studentom,

osobom duchownym (księżom, zakonnikom etc.),

osobom zasiadającym w parlamencie (posłom i senatorom),

funkcjonariuszom publicznym,

sędziom oraz prokuratorom,

nieletnim mieszkańcom domów pomocy społecznej, placówek resocjalizacyjnych, a także opiekuńczych,

żołnierzom.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – jeśli dana osoba nie ma prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, to powinna zostać do niego zgłoszony, na przykład przez współmałżonka, rodzica lub innego członka rodziny. W Polsce istnieje również instytucja dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą z niej skorzystać osoby nieobjęte obowiązkową ochroną. Jedyne, co trzeba zrobić w takiej sytuacji, to złożyć pisemny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia i opłacać ustalone comiesięczne składki.

Czym jest i co daje ubezpieczenie chorobowe?

Natomiast ubezpieczenie chorobowe obejmuje pracowników i zapewnia ochronę w razie niezdolności do realizowania powinności służbowych. Odprowadzanie składek chorobowych jest obowiązkowe wyłącznie w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoby pracujące na innych umowach lub samodzielni przedsiębiorcy mają w tej kwestii dowolność. Mogą, ale nie muszą uiszczać składek. Ich opłacenie sprawia, że zyskują takie same przywileje, jak pracownicy etatowi. O jakie benefity chodzi? Osoba ubezpieczona może otrzymać zasiłek chorobowy w sytuacji niemożności wykonywania pracy (np. z powodu urazu, schorzenia, wypadku czy sprawowania opieki nad członkiem rodziny). Z ubezpieczenia chorobowego wypłacane są również zasiłki macierzyńskie.

Źródło: ZUS