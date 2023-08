Czy w każdej chwili można dołączyć do ubezpieczenia NFZ? Unikniecie ogromnych kosztów

Z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać osoby, które nie odprowadzają obowiązkowych składek, na przykład w wyniku podjęcia pracy na umowie o dzieło, ale też cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce i przebywają tu m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. Mogą to zrobić również osoby posiadające już tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia, np. małżonek osoby, która opłaca składkę zdrowotną. Takie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne pozwoli uniknąć ogromnych kosztów podczas nagłych wypadków, kiedy niezbędne będzie skorzystanie z opieki medycznej.

Kiedy można dołączyć do ubezpieczenia zdrowotnego?

Z różnych powodów niektóre osoby nie podlegają systemowi ubezpieczenia zdrowotnego. Wtedy można dołączyć do niego samodzielnie. W wydanym komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia przypomniał, że można to zrobić w każdej chwili. Należy jednak pamiętać o tym, że takie ubezpieczenie nie obejmie wtedy zdarzeń, które już miały miejsce. „Co ważne, umowy z NFZ nie można zawrzeć wstecz. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku” – przypomina rzeczniczka NFZ. Informacje w sprawie składek można uzyskać na bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Jak przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia?

Żeby przystąpić do takiego dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, należy złożyć odpowiedni wniosek razem z oświadczeniem. Taki formularz można znaleźć na stronie internetowej nfz.gov.pl, w zakładce „Dla Pacjenta”. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:



dokumenty potwierdzające wcześniejszy okres ubezpieczenia (nie będą wymagane, jeśli okresy te są wykazane w prowadzonym przez NFZ elektronicznym Centralnym Wykazie Ubezpieczonych),

wypełniony druk ZUS ZZA oraz ZUS ZCNA (w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny),

potwierdzenie wniesienia opłaty dodatkowej (jeśli była wymagana).

Dlaczego warto dołączyć do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego?

„Jeśli nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku nagłych zdarzeń losowych, jak choroba czy wypadek, za udzieloną pomoc medyczną będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni” – brzmi treść komunikatu opublikowanego przez NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia podał również, że np. za leczenie ostrej niewydolności krążenia pacjent może zapłacić ponad 29 tys. zł, leczenie średniego oparzenia z zabiegiem chirurgicznym to z kolei koszt około 64 tys. zł, a wycięcie pęcherzyka żółciowego będzie kosztować co najmniej 6 tys. zł". Koszty są więc naprawdę duże, jednak przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego pozwoli ich uniknąć.

„Właśnie dlatego warto zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczając dobrowolnie siebie i członków swojej rodziny, zyskujemy pełen dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów za leczenie czy zlecane badania specjalistyczne. Co więcej, dzięki dobrowolnemu ubezpieczeniu mamy prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego” – poinformowała rzeczniczka prasowa NFZ Beata Kopczyńska.

