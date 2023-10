Minister zdrowia o miesiącu programu „Bezpłatne leki”: 200 mln zł oszczędności dla pacjentów

Ponad miesiąc temu, 29 sierpnia 2023 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą grupę osób, której przysługują bezpłatne leki. Nowe przepisy dotyczą dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, a także seniorów, którzy skończyli już 65 lat. Dzisiaj (05.10.2023 r.) odbył się briefing prasowy minister zdrowia Katarzyny Sójki na temat podsumowania miesięcznych efektów programu „Bezpłatne leki”. Udział w wydarzeniu wziął również wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Nowe pozycje na liście bezpłatnych leków

Minister zdrowia Katarzyna Sójka podsumowała efekty wprowadzenia nowych przepisów dotyczących bezpłatnych leków dla kolejnych grup wiekowych. „Do tej pory, do września tego roku, bazowaliśmy na zmianach wprowadzonych w 2016 roku, które dotyczyły pacjentów powyżej 75. roku życia i dostępności dla nich odpowiedniej bazy leków bezpłatnych. Ustawą, która weszła w życie w tym roku, zmieniliśmy i poszerzyliśmy tę grupę, która może być beneficjentem leków bezpłatnych. I mamy dwie listy pozycji lekowych: dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia – 2800 pozycji, natomiast dla pacjentów powyżej 65. roku życia – pozycji jest 3800” – wyjaśniła minister zdrowia Katarzyna Sójka.

10 milionów darmowych leków dla dzieci i seniorów

Minister zdrowia Katarzyna Sójka podała również dane w kwestii przepisywania przez lekarzy darmowych leków. „Do tej pory, przez okres tego jednego miesiąca, we wrześniu, lekarze wypisali ponad 10 milionów pozycji lekowych w formie recept”. Oznacza to, że ponad 10 milionów bezpłatnych leków zostało przepisanych pacjentom w tych dwóch grupach wiekowych – od 18. roku życia i powyżej 65. roku życia.

„Co bardzo istotne, 2,8 miliona nowych pacjentów skorzystało z propozycji tych dwóch list bezpłatnych leków” – powiedziała szefowa resortu zdrowia o beneficjentach zmian wprowadzonych przez ministerstwo zdrowia w ostatnim czasie.

Pacjenci zaoszczędzili blisko 200 milionów złotych

„Generuje ta ustawa przede wszystkim oszczędności, czyli efekt zmniejszenia płatności za leki dla pacjentów, w tych dwóch grupach. Szanowni państwo, blisko 200 milionów złotych – tyle pieniędzy pozostało w portfelach pacjentów” – powiedziała. minister zdrowia. Dodała również, że pacjenci powyżej 75. roku życia, którzy już wcześniej mieli prawo do bezpłatnych leków, również skorzystali z wprowadzonej ustawy, a dokładnie – nowych pozycji lekowych na liście darmowych preparatów.

„Z nowych leków skorzystało we wrześniu ponad 400 tysięcy dzieci i młodzieży do 18. roku życia” – zauważyła minister zdrowia, dodając, że ponad 60 tysięcy lekarzy przepisywało bezpłatne leki we wrześniu 2023 roku (leki bezpłatne dla dzieci przepisało 28 tysięcy lekarzy). Katarzyna Sójka zauważyła również, że jest to ogromne wsparcie dla samych pacjentów, ale też ich rodzin. „To jest realna kwota, realne pieniądze, które zostają w portfelach naszych pacjentów” – podsumowała wprowadzenie nowej ustawy.

