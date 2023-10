Czy oddawanie szpiku boli? Odpowiedź może zaskoczyć

Wiele osób myśli, że oddanie szpiku boli. To krzywdzący mit – podkreślają eksperci Fundacji DKMS, która zajmuje się m.in. pozyskiwaniem potencjalnych dawców szpiku. Ponieważ październik jest obchodzony jako miesiąc świadomości idei dawstwa szpiku, Fundacja wraz z agencją badawczą IMAS, przeprowadziła ankiety wśród faktycznych dawców szpiku. 61 proc. stwierdziło, że to praktycznie bezbolesne, a 99 proc. badanych odpowiedziało, że zrobiłoby to jeszcze raz.

Oddanie szpiku jak... uderzenie w kant szafki

Co o kwestii bólu mówią osoby, które już przeszły przez procedurę pobrania szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych? Wszystko zależy od metody. Dawcy dolegliwości związane z pobraniem szpiku z talerza kości biodrowej określają jako niewielkie i przypominające jedynie lekkie stłuczenie. Co ciekawe, najczęściej dawcy porównują te odczucia do uderzenia w kant szafki.

Z kolei w przypadku aferezy dawcy najczęściej określają zabieg jako bezbolesny, a jedyny dyskomfort, który może wystąpić, związany jest z momentem zakładania wenflonów. Afereza to pobranie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej, przypominające procedurę oddania płytek krwi czy osocza w stacjach krwiodawstwa. Jak podaje Fundacja DKMS, obecnie aferezę stosuje się w 90 proc. przypadków. Jednocześnie specjaliści obalają kolejny popularny mit i podkreślają, że szpiku nie pobiera się z kręgosłupa.

Jak zostać dawcą szpiku?

Jak przypomina Fundacja DKMS – zupełnie bezbolesna jest sama rejestracja w bazie dawców szpiku. To zamówienie bezpłatnego pakietu rejestracyjnego, wypełnienie formularza, pobranie wymazu z wewnętrznej strony policzka i przede wszystkim podjęcie świadomej decyzji. Sama rejestracja w bazie nie oznacza, że dana osoba będzie miała okazję faktycznie komuś pomóc. Jednak im więcej osób zarejestrowanych, tym większe szanse dla tych, którzy swojego genetycznego bliźniaka poszukują. Wszystkie informacje na temat możliwości zostania dawcą szpiku można znaleźć na stronach Fundacji DKMS. To obecnie największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowanych jest ponad 1 900 000 dawców, spośród których 12 000 (dane na czerwiec 2023) oddało swoje krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Czytaj też:

Białaczka limfoblastyczna – przyczyny, objawy i leczenieCzytaj też:

Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. Czy twój „genetyczny bliźniak” potrzebuje pomocy?