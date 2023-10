Palenie tytoniu a jakość spermy. Jak nałóg wpływa na nasienie?

Naukowcy nie mają wątpliwości co do tego, że palenie tytoniu wpływa negatywnie zarówno na zdrowie seksualne, jak i reprodukcyjne. Mężczyźni uzależnieni od nikotyny bardzo często skarżą się na kłopoty z erekcją. Substancje i związki zawarte w dymie papierosowym zaburzają pracę układu sercowo-naczyniowego. Zwężają naczynia krwionośne, przez co utrudniają dopływ krwi do tkanek, w tym również ciał jamistych prącia. W rezultacie palacze nierzadko mają problem z osiągnięciem wzwodu i utrzymaniem erekcji. Nałóg tytoniowy upośledza nie tylko sprawność seksualną. Obniża też ważne parametry spermy.

Jakość nasienia a palenie tytoniu

Przeprowadzone przez naukowców badania dowiodły, że palenie papierosów zmniejsza liczbę plemników w spermie. Wpływa również negatywnie na ich ruchliwość. Co więcej, nikotyna – jak pokazują analizy wykonane przez ekspertów z Uniwersytetu w Aveiro, w Portugalii – sprzyja gromadzeniu się patologicznych białek w plemnikach, co wyzwala mechanizmy charakterystyczne dla reakcji na stres oksydacyjny, czyli stan nierównowagi. Zjawisko powstaje w momencie nadprodukcji wolnych rodników. Kiedy te reaktywne formy tlenu zaczynają przeważać nad przeciwutleniaczami dochodzi do przedwczesnego starzenia się komórek organizmu. Spada żywotność męskich komórek rozrodczych i wzrasta ryzyko wystąpienia wielu chorób nowotworowych, takich jak rak jąder czy prostaty.

W dodatku dym papierosowy uszkadza strukturę plemników. W efekcie ich zdolność do zapłodnienia komórki jajowej drastycznie spada. Pokłosiem nałogu tytoniowego – jak wskazują badania zrealizowane przez brytyjskich ekspertów – są nie tylko trudności z poczęciem dziecka. Niska jakość jasienia zwiększa też ryzyko poronień, czyli samoistnego zakończenia ciąży przed 22 tygodniem.

Nie tylko palenie tytoniu – co jeszcze obniża jakość nasienia?

Zła jakość nasienia jest jedną z głównych przyczyn problemów z poczęciem dziecka w przypadku mężczyzn. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za niepłodność małżeńską coraz częściej odpowiada również tak zwany czynnik męski. Dzieje się tak w niespełna 50 procentach wszystkich przypadków. Spadek jakości nasienia zależy od wielu różnych aspektów. Na pogorszenie parametrów spermy wpływa nie tylko palenie tytoniu. Jak wskazuje doktor Hagai Levine, epidemiolog i badacz zdrowia publicznego, otyłość, brak aktywności fizycznej, przebyte choroby, spożywanie alkoholu i dieta bogata w ultraprzetworzoną żywność również mogą przyczynić się do problemów z funkcjonowaniem męskich komórek rozrodczych.

Czytaj też:

Palenie papierosów a zaburzenia psychiczne. Wnioski naukowców są zatrważająceCzytaj też:

Palisz papierosy? Jesteś ponad 2 razy bardziej narażony na... samobójstwo