Czy nastolatek może pójść sam do lekarza? Najważniejsze zasady

Pytanie o to, czy rodzic musi towarzyszyć nastolatkowi podczas wizyty u lekarza, zadają sobie opiekunowie, którzy na przykład ze względu na swoje obowiązki zawodowe nie mogą pójść z dzieckiem na taką wizytę lekarską. Zasady związane z wizytą małoletniego pacjenta u lekarza są opisane w Nawigatorze Pacjenta, który jest dostępny na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Czy nastolatek może sam pójść do lekarza?

Widnieje tam wyraźny zapis, że „wizyty lekarskie małoletniego pacjenta co do zasady odbywają się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego”. Oznacza to, że w trakcie wizyty u lekarza nastolatkowi powinien towarzyszyć jego rodzic lub osoba, która sprawuje nad nim opiekę.

Jeżeli jednak do lekarza zgłasza się nastolatek ze zgodą pisemną opiekuna prawnego na udzielenie świadczeń zdrowotnych, to lekarz może mu ich udzielić w zakresie objętym zgodą opiekuna prawnego. Taką zgodę rodzice mogą zostawić w przychodni, w której leczy się ich dziecko – wtedy nie będzie konieczności przynoszenia jej za każdym razem. W przypadku bardziej zaawansowanych procedur medycznych – zgoda powinna dotyczyć poszczególnych faz leczenia. Zależnie od rodzaju zabiegu czy świadczenia obowiązują różne wymagania w kwestii takiej zgody.

Co, jeśli rodzic nie może pójść z dzieckiem do lekarza?

W sytuacji, gdy konieczna jest nagła pomoc lekarska, a dziecko nie przybywa pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego – do lekarza może zgłosić się z nim tzw. opiekun faktyczny. Takim opiekunem może być członek rodziny, bliska osoba lub ktoś inny, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem lub nastolatkiem. Taki opiekun nie może jednak decydować o każdej czynności medycznej, która dotyczy dziecka. Nie ma on prawa na przykład wyrazić zgody na zabieg o podwyższonym ryzyku (jest to między innymi operacja lub inwazyjne badanie). Jeżeli pojawia się konieczność takiego leczenia – wymagana jest pisemna zgoda przedstawicieli ustawowych małoletniego pacjenta. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia i zdrowia dziecka.

Czy nastolatek musi wyrazić zgodę na swoje leczenie?

W systemie ochrony zdrowia małoletni pacjenci również mają swoje prawa. Mogą oni między innymi współdecydować o swoim leczeniu. W przypadku, gdy dziecko skończyło już 16 lat – zgodę na leczenie musi wyrazić zarówno jego rodzic lub opiekun prawny, jak i sam nastolatek. Jest to zgoda równoległa – tzw. zgoda podwójna. Jeśli dojdzie do rozbieżności w kwestii leczenia, a decyzja nastolatka i jego opiekuna będzie się różnić – sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy. W stanach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka lekarz może jednak udzielić świadczenia bez zgody pacjenta czy opiekuna.

