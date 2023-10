Szykują się kolejne zmiany w wystawianiu recept. Dotkną zwłaszcza jedną grupę osób

Niedawno informowaliśmy o ograniczeniach w wystawianiu recept na leki, które mają w swoim składzie substancje odurzające lub psychotropowe (tzw. recepty Rpw). Teraz do konsultacji publicznych trafił projekt z propozycją kolejnych zmian. Tym razem dotyczą one formy wystawiania zleceń na te leki.

E-recepty na leki psychotropowe lub odurzające

Ministerstwo Zdrowia chce, by recepty na leki psychotropowe były wystawianie w formie elektronicznej. Zlecenia papierowe mają być tym samym wycofane z obrotu. Istnieje jednak pewien wyjątek od przywołanej zasady. Nie obejmuje ona sektora weterynaryjnego. Lekarz weterynarii – w świetle zapisów nowelizacji rozporządzenia – będzie mógł wystawiać recepty na leki psychotropowe lub odurzające w wersji papierowej, ale każde takie zlecenie będzie musiało zostać opatrzone kodem kreskowym. To unikalny numer identyfikujący receptę. Dodatkowo na tego typu dokumentach muszą znaleźć się dane dotyczące osoby wystawiającej receptę oraz podmiotu, w którym odbyła się ta procedura. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że do tej pory wskazane wyżej wymogi nie były wcielane w życie. Zwracało na to uwagę wiele podmiotów, między innymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Naczelna Rada Aptekarska.

„Proponowana modyfikacja zmienianego rozporządzenia ma więc na celu uczynienie zadość uwagom ww. podmiotów i doprowadzenia do stanu zgodności przepisów prawa z istniejącym od lat stanem faktycznym w miejsce martwego, gdyż niestosowanego wymogu” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia przekazanego do konsultacji społecznych.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że w przypadku proponowanej nowelizacji nie ma potrzeby zastosowania przepisów przejściowych, ponieważ kwestie dotyczące wdrożenia rozporządzenia w życie zostały już uregulowane przepisami odrębnej ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, które niniejszy projekt dopełnia.

