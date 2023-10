Popularni w sieci lekarze będą mieć kłopoty? Komisja Etyki Lekarskiej zwraca uwagę na reklamy

Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowała stanowisko, w którym sprzeciwia się wykorzystywaniu wizerunku lekarza nie tylko w reklamach wyrobów medycznych, lecz także w materiałach promujących kosmetyki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, czy też inne produkty, bądź usługi niepowiązane z działalnością medyczną. KEL zwróciła także uwagę na lekarzy influencerów, którzy w mediach społecznościowych nierzadko polecają określone preparaty i wyroby, w tym także kosmetyki.

Lekarze influencerzy działają nieetycznie?

W ubiegłym roku ukazała się ustawa o wyrobach medycznych, która uregulowała kwestie dotyczące występowania lekarzy i osób grających rolę lekarzy w reklamach. My chcielibyśmy rozumieć to szerzej, także by dotyczyło to nie tylko leków i wyrobów medycznych, ale także kosmetyków i produktów żywnościowych – mówi cytowany w komunikacie samorządu lekarskiego przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL Artur de Rosier.



Jak czytamy w opublikowanym stanowisku, „Komisja Etyki Lekarskiej NRL zwraca uwagę na występujące w przestrzeni medialnej reklamy leków i wyrobów medycznych, a także reklamy kosmetyków czy środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innych produktów, czy usług niepowiązanych z działalnością medyczną, w których występują lekarze lub osoby odgrywające role lekarzy. Komisja uznaje za nieetyczny zarówno udział lekarzy w reklamach takich produktów, jak i występowanie w nich osób niebędących lekarzami, a grających rolę lekarzy”.

Komisja podkreśla, że lekarzowi nie wolno narzucać swoich usług chorym lub pozyskiwać pacjentów w sposób niezgodny z zasadami etyki. Zdaniem KEL już sam udział lekarza w reklamie z użyciem jego wizerunku, nazwiska, specjalizacji może powodować podważenie autorytetu zawodu, a co się z tym łączy — podważenie jego wiedzy i doświadczenia zawodowego. To stanowisko odnosi się także do influencerów – „osób wpływowych w świecie mediów społecznościowych (...), które na podstawie własnych doświadczeń zachęcają do stosowania konkretnych produktów”– czytamy.

KEL chce zakazu reklamy kosmetyków przez lekarzy

Obowiązująca od ponad roku Ustawa o wyrobach medycznych zakazuje wykorzystywania w reklamie nie tylko wizerunku czy postaci lekarza, ale także osoby, która sugeruje wykonywanie zawodu medycznego lub posiadanie wykształcenia medycznego czy farmaceutycznego. Jak czytamy w stanowisku KEL, niezgodna z prawem jest zarówno reklama, w której lek lub wyrób medyczny prezentuje lekarz, jak i ta, w której występuje aktor grający lekarza lub szerzej: osobę wykonującą zawód medyczny. „Komisja Etyki Lekarskiej NRL stoi przy tym na stanowisku, że zakaz ten winien być rozumiany szerzej niż ustawowo tj. nie powinien dotyczyć wyłącznie reklamy leków i wyrobów medycznych, ale także reklamy kosmetyków czy środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innych produktów bądź usług nawet niepowiązanych z działalnością medyczną”– podsumowano.



