Szykują się ograniczenia w teleporadach? Naczelna Rada Lekarska proponuje zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej

Teleporada to konsultacja z lekarzem przebiegająca za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Pacjent i specjalista nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Cała procedura odbywa się przez telefon (rzadziej czat lub wideoczat). Takie rozwiązanie ma pewne zalety. Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić czas. Chory nie musi udawać się do przychodni czy placówki medycznej i narażać się na kontakt z patogenami. Zdalne „spotkanie” z lekarzem niesie jednak za sobą również wiele ograniczeń, na co zwraca uwagę Naczelna Rada Lekarska. NRL postuluje, by wprowadzić do Kodeksu Etyki Lekarskiej zapis określający ścisłe zasady udzielania teleporad. Wskazuje w nich sytuacje, kiedy taka forma świadczeń jest niedopuszczalna.

Teleporada niedopuszczalna w diagnostyce

Naczelna Rada Lekarska proponuje zmiany w artykule 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Teraz brzmi on następująco: „Lekarz może podejmować leczenie jedynie po uprzednim zbadaniu pacjenta. Wyjątki stanowią sytuacje, gdy porada lekarska może być udzielona wyłącznie na odległość”. Co miałaby uwzględniać nowa treść przepisu? Nakłada na lekarza obowiązek poinformowania pacjenta o ograniczeniach, jakie niesie za sobą teleporada. Specjalista musi zweryfikować tożsamość chorego przed konsultacją i zadbać o to, by odbywała się ona w poufnych warunkach.

– Teleporada może być udzielana, szczególnie w leczeniu stanów przewlekłych, celem konsultacji w toku prowadzonego leczenia lub dla zapewnienia ciągłości leczenia do czasu możliwie najbliższej wizyty osobistej. Nie zaleca się udzielania teleporad pacjentom dotąd nieleczonym przez danego lekarza lub zgłaszającym nowy problem zdrowotny – czytamy w materiałach udostępnionych przez Naczelną Radę Lekarską.

NRL wskazuje jednocześnie, że niedopuszczalne jest prowadzenie diagnostyki oraz terapii pacjenta w formie zdalnej („na odległość”), a osobiste spotkanie jest najwłaściwszą formą kontaktu między lekarzem a pacjentem. Naczelna Rada Lekarska czeka na uwagi do proponowanych zmian. Można je przesyłać drogą mailową (na adres: [email protected]) do stycznia 2024 roku.

Teleporady a wystawianie recept

Nowe zapisy w Kodeksie Etyki Lekarskiej mają zmniejszyć ryzyko nadużyć i wykorzystywania teleporad do niewłaściwych celów, na przykład wystawiania recept na silne leki psychotropowe bez przeprowadzenia dokładnego wywiadu medycznego i rzetelnej oceny sytuacji zdrowotnej pacjenta. Tego typu działanie niesie za sobą poważne niebezpieczeństwo. Zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu chorych.

Czytaj też:

Lekarz nie wystawi więcej niż 300 recept. Pacjenci odejdą z kwitkiem? Minister: „Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd ”Czytaj też:

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu – bezpłatna pomoc lekarza w nocy, weekendy i święta