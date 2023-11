Szczupła, a jednak z nadwagą. Jak sprawdzić, czy mam prawidłową masę ciała?

Na nadwagę i otyłość coraz częściej patrzymy nie tylko pod względem estetycznym. Tym bardziej, że otyłość została zaklasyfikowana jako jednostka chorobowa, pod numerem E66.

Jak sprawdzić, czy mam nadwagę?

Okazuje się, że nadwagę mają nawet osoby, które wydają się szczupłe. Istnieje sposób, aby to zweryfikować. Jak? Poprzez określenie wskaźnika masy ciała, czyli BMI (Body Mass Index). Aby go obliczyć, należy podzielić masę ciała (w kilogramach) przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu. Załóżmy, że 52– letnia pani Alicja waży 67 kg i ma 163 cm wzrostu. Najpierw należy 1,63 pomnożyć przez 1,63, otrzymany wynik to 2,65. Następnie wagę 67 kg dzielimy przez 2,65. Otrzymany wynik to 25,2. Czy to już nadwaga? Sprawdźmy w tabelce.

Wskaźnik masy ciała:

18,5 –24,9 – prawidłowa masa ciała,

25 –29,9 – nadwaga,

30 – otyłość.

Skoro BMI pani Alicji wynosi 25,2 (czyli powyżej 25), oznacza to, że ma ona niewielką nadwagę. Od otyłości dzieli ją 13 kg, ale już na tym etapie powinna zwrócić większą uwagę na komponowanie posiłków i włączyć do swojego codziennego harmonogramu więcej ruchu.

Jak sprawdzić, czy mam otyłość brzuszną?

Pani Alicja jest zdziwiona wynikiem BMI, ponieważ jest osobą dość szczupłą. Wprawdzie od pewnego czasu irytuje ją tzw. oponka na brzuchu, ale nie spodziewała się, że może mieć nadwagę. Okazuje się, że skoro BMI przekracza 25, pani Alicja może mieć też otyłość brzuszną (trzewną), która jest bardziej niebezpieczna dla zdrowia niż otyłość gynoidalna, czyli zlokalizowana w obrębie pośladków i ud. Dotyczy ona osób, które mają sylwetkę typu jabłko. Nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha często występuje u kobiet po menopauzie, a to przypadek pani Alicji.

Aby zweryfikować, czy kobieta rzeczywiście ma otyłość trzewną, musi ona zmierzyć obwód talii i bioder, a następnie podzielić je przez siebie. Tym sposobem otrzymamy WHR. Pani Alicja ma 91 cm w talii i 106 w biodrach, czyli WHR wynosi 0,86. To znak, że ma otyłość brzuszną. U kobiet rozpoznaje się ją, gdy wskaźnik WHR przekracza 0,85, a mężczyzn – 1,0.

Na co narażone są osoby z nadwagą i otyłością?

Mimo że pani Alicja ma niewielką nadwagę, nie powinna dopuścić do tego, aby przybyło jej dodatkowych kilogramów. I wcale nie chodzi o wygląd zewnętrzny. Nadmierna tkanka tłuszczowa może prowadzić do takich schorzeń jak:

zespół metaboliczny,

choroba niedokrwienna serca,

miażdżycea,

nadciśnienie tętnicze,

udar,

zawał,

cukrzyca typu 2,

choroby układu kostno-stawowego (reumatyzm, stany zapalne stawów),

niektóre nowotwory (np. jelita grubego, gruczołu krokowego, macicy, sutka),

kamica żółciowa,

nietolerancję wysiłku.

Jak zapobiegać nadwadze i otyłości?

Podstawą jest dobrze zbilansowana, zrównoważona dieta i regularne jedzenie posiłków.

„Normą stało się jedzenie kalorycznych przekąsek i picie wysokosłodzonych napojów. To wszystko nie sprzyja utrzymaniu właściwej wagi i smukłej sylwetki. Jeśli nie zmienimy diety i nie zaczniemy się ruszać, będzie nam przybywać nadprogramowych kilogramów. Aby tego uniknąć, musimy zmobilizować się do aktywności. Zacznijmy od małych kroków, od 15-minutowego spaceru. Zanim włożymy produkt do koszyka, zastanówmy się, czy na pewno jest zdrowy” – mówiła dla „Wprost” dietetyk kliniczna Celina Całka-Kinicka.

Czytaj też:

Nowy program leczenia otyłości. Dla kogo jest przeznaczony?Czytaj też:

Coraz więcej otyłych pacjentów na stole operacyjnym. Lekarze: Czasem to jedyna opcja