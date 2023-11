Nowy program leczenia otyłości. Dla kogo jest przeznaczony?

Projekt to kontynuacja dotychczasowego pilotażu, czyli programu KOS-BAR (który właśnie się zakończył). Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się właśnie projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia "w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości KOS-BMI 30 Plus".

Dla kogo jest program leczenia otyłości?

Programem mają być objęte osoby powyżej 18 lat, u których zdiagnozowano otyłość. Chodzi konkretnie o osoby, których wskaźnik masy ciała BMI przekracza lub jest równy 30. Dodatkowo, aby osoba mogła być objęta pilotażem, musi występować u niej co najmniej jedno z powikłań otyłości. To m.in. stan przedcukrzycowy lub cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, obturacyjny bezdech senny wymagający wspomagania oddechu (CPAP), zespół policystycznych jajników lub zespół metaboliczny czy upośledzenie funkcji wątroby.

Zgodnie z założeniem programu chory z otyłością trafi do „scentralizowanego, wielodyscyplinarnego ośrodka, który zapewni mu sprawną koordynację na każdym etapie leczenia”.

Dlaczego program KOS BMI 30 Plus jest konieczny?

O pracach nad programem KOS BMI 35 Plus już w kwietniu podczas debaty Wizjonerzy Zdrowia (debata „Wprost”) mówił prof. Mariusz Wyleżoł, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie.

Jak podkreślał, liczba chorych na otyłość w Polsce nie jest znana (choć może to być nawet 6-8 mln). Choroba nie jest rozpoznawana, mimo że najłatwiej ją rozpoznać – wystarczy pacjenta zważyć, zmierzyć, wyliczyć BMI. Często chorobę otyłościową „widać od razu, gdy tylko pacjent wchodzi do gabinetu”. Prof. Wyleżoł podkreślał, że dzięki programowi KOS BMI 30 Plus chorzy na chorobę otyłościową będą mieli szanse na profesjonalne leczenie. – Wciąż jednak jest wiele do zrobienia: spośród 100 chorych zakwalifikowanych do programu KOS-BAR przypadkowo aż u 12 zdiagnozowaliśmy nowotwory! To pokazuje skalę zaniedbania opieki nad tymi pacjentami. Chorobę otyłościową trzeba dostrzec, zdiagnozować i zacząć leczyć przyczynowo – podsumował.

Koszt pilotażu KOS BMI 35 Plus oszacowano na 94,1 mln zł. Środki mają pochodzić z opłaty cukrowej. Jego realizację przewidziano na 24 miesiące. Na razie projekt trafił do konsultacji. Wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

