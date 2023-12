COVID-19 szaleje w całej Polsce. Czy wrócą obostrzenia? Znamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Rządowe statystyki z ostatnich dni były dość optymistyczne. Wczoraj liczba nowych zakażeń wynosiła zaledwie 170, ale zapewne zadziałał efekt weekendu, kiedy wykonuje się niewiele testów. Za to najnowsze danie mówią o gwałtownym wzroście zachorowań na COVID-19.

Ile osób rzeczywiście choruje na COVID-19?

W ciągu jednej doby przybyło 4780 zakażeń, w tym 1497 osób ponownie zaraziło się koronawirusem. 8 osób zmarło z powodu chorób współistniejących wraz z COVID-19. Zdaniem dr n. med. Pawła Grzesiowskiego, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Zagrożeń Epidemicznych, liczba nowych zachorowań narasta od sierpnia. Na przełomie października i listopada nastąpił niewielki spadek nowych przypadków zakażeń, ale znów tendencja jest wzrostowa.

Wiemy, że raport ministerialny jest wielokrotnie zaniżony. W Polsce może dziennie chorować 50-100 tysięcy osób – tak kilka dni temu dr Grzesiowski mówił w swoim programie na YouTubie.

Gdzie najwięcej zachorowań?

Koronawirus grasuje w w całej Polsce. Dynamika zachorowań zmienia się każdego dnia. Aktualnie najgorzej jest w następujących województwach:

mazowieckie – 531,

śląskie – 349,

wielkopolskie – 285,

kujawsko-pomorskie – 281,

lubelskie – 242,

zachodniopomorskie – 209,

małopolskie – 199,

podkarpackie – 186,

dolnośląskie – 181,

łódzkie – 157,

lubuskie – 127,

podlaskie – 113,

pomorskie – 113,

warmińsko-mazurskie – 111,

świętokrzyskie – 92,

opolskie – 78.

Ile testów wykonują Polacy?

Raport rządowy mówi o tym, że przez 24 godziny wykonano 8804 testy, w tym 4285 zleciły POZ-y. Te dane – zdaniem doktora Grzesiowskiego – nie oddają rzeczywistej sytuacji.

„Wiemy, że Polacy kupują kilkadziesiąt tysięcy testów dziennie. Tak wynika z testometru aptecznego, który można na bieżąco obserwować na platformie X (dawniej Twitter)” – zauważa ekspert.

Z testometru wynika, że od 4 do 10 grudnia w Polsce sprzedano w aptekach 336,8 tysięcy testów do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Oznacza to, że każdego dnia na własną rękę testuje się prawie 50 tysięcy osób.

Czy znów założymy maseczki?

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce zniesiono 1 lipca 2023 roku, co oznaczało, że w wielu punktach zniknął również obowiązek noszenia maseczek. Przez długi czas nakaz obowiązywał w aptekach, szpitalach i przychodniach. W tych pierwszych obowiązek zniesiono w maju 2023. Od kilku tygodni lekarze apelują, aby Polacy zakładali maseczki w środkach komunikacji miejskiej, w sklepach i w placówkach medycznych.

Do Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia skierowaliśmy pytanie, czy w związku z rosnącą liczbą przypadków koronawirusa, MZ planuje wprowadzenie obostrzeń.