Zwiększa ryzyko ponownej infekcji SARS-COV-2. Nowe ustalenia naukowców

Eksperci postanowili przyjrzeć się bliżej zależnościom występującym między BMI (Body Mass Index) a odpowiedzią immunologiczną organizmu na zakażenie SARS-COV-2. Sprawdź, co dokładnie udało im się ustalić.

Nadwaga i otyłość a zakażenie SARS-COV-2

Wcześniejsze badania przeprowadzone przez zespół z University of Queensland wykazały, że nadwaga i otyłość wpływają na przebieg zakażenia SARS-COV-2. Pacjenci z nadprogramowymi kilogramami przechodzą je ciężej niż osoby z optymalną masą ciała. Teraz naukowcy poszli o krok dalej i sprawdzili, czy istnieje związek między wymienionymi wyżej czynnikami a odpowiedzią immunologiczną na zakażenie. Do badania zrekrutowano ochotników, którzy na początku 2020 roku uzyskali pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Pobrano od nich próbki krwi w dwóch punktach czasowych – 3 oraz 13 miesięcy po zakażeniu. Uczestnicy zostali również podzieleni na grupy według wartości BMI (Body Mass Index).

Co się okazało? Podwyższone BMI (w stosunku do ogólnie przyjętych norm dla wieku oraz płci) ma związek z mniejszym poziomem przeciwciał przeciwko SARS-COV-2, a także z ich słabszą aktywnością. Oznacza to, że osoby z nadwagą oraz otyłością są bardziej narażone na ponowną infekcję. Dlatego powinny pamiętać o regularnych szczepieniach.

– Sugerujemy, by dla osób z nadwagą oraz otyłością stworzyć bardziej spersonalizowane rekomendacje, zarówno jeśli chodzi o bieżące leczenie COVID-19, jak i przyszłych pandemii. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że warto dążyć do ulepszenia preparatów ochronnych i procedury szczepień przeciwko SARS-COV-2 w krajach o niskich dochodach, gdzie występuje wysoki odsetek osób z nadwagą – podkreślają autorzy analiz.

Szczepienia przeciwko COVID-19

Dziś, 6 grudnia 2023 roku, ruszyły szczepienia nowym preparatem przeciwko COVID-19. Nowa szczepionka została dostosowana do wariantu Kraken. Można ją przyjąć jako kolejną dawkę w rozpoczętym cyklu szczepień. Co zrobić, by przyjąć nową szczepionkę? Trzeba dokonać zapisu za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) bądź e-Rejestracji albo osobiście – w placówce podstawowej opieki zdrowotnej lub aptece. Szczegółowy wykaz punktów zapisu jest umieszczony na stronie internetowej resortu zdrowia (pacjent.gov.pl/). Skierowanie na szczepienie w formie elektronicznej zostanie wygenerowane automatycznie.

Nowy preparat przeciw COVID-19 mogą przyjąć zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci (powyżej 12 roku życia). Od ostatniego szczepienia musi upłynąć minimum pół roku. Osoby dotychczas nieszczepione otrzymują dwie dawki preparatu w odstępie trzech tygodni.

Czytaj też:

COVID-19 coraz bardziej zaraźliwy. Epidemiolożka: Nawet pracoholicy nie są w stanie wstać z łóżkaCzytaj też:

Najwięcej przypadków COVID-19 tej jesieni. Przy infekcji gardło boli w specyficzny sposób