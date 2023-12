Fala koronawirusa na święta? Niemcy alarmują, aby unikać bożonarodzeniowych imprez

Karl Lauterbach, który jest epidemiologiem, ostrzegł przed falą zakażeń koronawirusem w Boże Narodzenie. Radzi – szczególnie tym, którzy chcą spędzić święta w gronie rodzinnym i spotkać się z babciami czy dziadkami – już teraz zadbać o swoje zdrowie i unikać sytuacji, w których łatwo złapać infekcję.

COVID-19 to nie przeziębienie

Niemiecki minister zdrowia na łamach „Bilda” podkreślił, że koronawirus wciąż pozostaje niebezpieczny. „Nie jest to przeziębienie, które można bezpiecznie złapać o każdej porze roku. Przeciwnie, koronawirus często wpływa również na naczynia krwionośne i osłabia układ odpornościowy, co oznacza, że często nie można go całkowicie wyleczyć” – powiedział. Koronawirusowa infekcja jest najgroźniejsza dla seniorów, osób z osłabioną odpornością i tych, którzy mają inne choroby współistniejące.

Jak nie zachorować na COVID-19 na święta?

„Jeśli chcesz uniknąć choroby pod choinką, w ciągu najbliższych kilku dni powinieneś jak najszybciej zaszczepić się – najlepiej przeciwko grypie i koronawirusowi jednocześnie” – dodał Lauterbach. Dał też konkretne rady, jak zminimalizować ryzyko zakażenia. Na liście jest m.in. unikanie wszelkich zgromadzeń (to np. przedświąteczne imprezy, czy zakupy w zatłoczonych galeriach handlowych), ale też noszenie maseczek w komunikacji publicznej i innych zatłoczonych pomieszczeniach (wg danych z ankiety, jaką przeprowadził „Bild” jedynie 10 proc. Niemców nosi obecnie maski regularnie, a blisko 60 proc nie nosi ich wcale). Epidemiolog radzi również, jeśli to możliwe, aby w okresie przedświątecznym przerzucić się na pracę zdalną. Zaznacza także, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed wizytą u babci czy dziadka, najlepiej wykonać prosty test na koronawirusa (takie testy są dostępne w aptekach i można je łatwo wykonać w domu).

