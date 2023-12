Czy sercowcy powinni obawiać się cyklonu? Lekarz: Warto napić się kawy

Cyklon Zoltan (nazwany też orkanem Pia) sprawia, że pogodowo przedświąteczne dni, ale też sama Wigilia, nie będą należały do przyjemnych. To nie tylko wiatr, deszcz i śnieg, ale też bardzo niskie ciśnienie. Tu jednak specjaliści nieco uspokajają: nie ma badań w kardiologii, które mówiłyby o tym, że wysokość ciśnienia przekłada się na problemy kardiologiczne. To jednak nie oznacza, że nie mamy prawa gorzej się czuć.

Jak cyklon Zoltan wpłynie na samopoczucie i zdrowie?

Czy możemy problemy z sercem zgonić na pogodę? Nie do końca. – Znaczenie ma smog, zanieczyszczenie powietrza, zbyt wysoki cholesterol, nadwaga, palenie tytoniu – pogoda niekoniecznie – mówi cytowany przez Serwis Zdrowie PAP prof. Artur Mamcarz Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Niekorzystna aura może jednak wpływać na nasze samopoczucie, a zły nastrój – na wzrost lub obniżenie ciśnienia, zwiększoną wrażliwość czy kołatania serca, a nawet zwiększenie odczuwania różnych objawów chorobowych.

Jak poprawić zły nastrój w czasie załamania pogody?

Kiedy za oknem szaleje wiatr i zacina deszcz, mamy prawo nie czuć się najlepiej i być w złym nastroju. – W taki dzień powinniśmy o siebie wyjątkowo zadbać, zrobić coś, co poprawi nam nastrój. Każdy z nas ma na to inne sposoby – na pewno warto napić się kawy, która – co udowodniono naukowo –jest zdrowa dla serca. Co prawda nie podniesie naszego ciśnienia, ale może poprawić nam nastrój, a o to przecież nam chodzi – mówi prof. Aleksander Prejbisz pełniący obowiązki kierownika Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Narodowego Instytutu Kardiologii. I jak dodaje specjalista, jeśli lubimy siedzieć pod kocem z herbatą – pozwólmy sobie na to w dzień, kiedy pogoda jest tak niesprzyjająca.

Czytaj też:

Boli cię głowa na zmianę pogody? Wypróbuj te 4 sposobyCzytaj też:

Jak kawa wpływa na organizm?