Niskie libido u mężczyzn. 5 czynników, które odbierają ochotę na seks

Niskie libido u mężczyzn może mieć różne przyczyny. Często odpowiadają za nie zaburzenia hormonalne albo zbyt intensywny tryb życia, który prowadzą panowie. Negatywnie na życie intymne działają również problemy emocjonalne, z którymi mierzą się mężczyźni i problemy w związku. Co warto wiedzieć o popędzie seksualnym i jakie stany powinny wzbudzić nasze zaniepokojenie?

Czym jest niskie libido?

Niskie libido to brak ochoty na seks. Krótkotrwały spadek popędu seksualnego jest zupełnie normalnym fizjologicznym zjawiskiem i może zdarzyć się każdemu. Czasem wynika on z przepracowania, chwilowych problemów, z jakimi mierzy się każdy z nas, a czasem ze złego samopoczucia. Jeśli trwa krótko i mija samoistnie, to nie należy się nim przejmować.

Problem pojawia się, gdy niskie libido nie mija, a obniżenie popędu nie jest związane z żadną chorobą czy przyjmowaniem leków. Takiego stanu nie należy lekceważyć tylko poszukać przyczyny.

Przyczyny braku popędu seksualnego

Za obniżone libido mogą odpowiadać:

zaburzenia hormonalne

przepracowanie

choroby

stres

bezsenność

problemy w związku i w życiu zawodowym

zła dieta

stosowanie używek

nadmierne zmęczenie fizyczne (np. w wyniku forsownych treningów)

Zaburzenia hormonalne

Niskie libido może pojawić się w wyniku zaburzeń pracy gospodarki hormonalnej. Odpowiada za nie nie tylko spadek testosteronu, ale również hiperprolaktynemia, czyli podwyższone stężenie prolaktyny. W przypadku długotrwałego spadku libido warto udać się do internisty i poprosić o skierowanie do seksuologa.

Przepracowanie

Zbyt aktywna praca szybko odbija się na zdrowiu. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie kariera zawodowa generuje coraz więcej stresu i wymaga pracy w ciągłej czujności i skupieniu. U mężczyzn może to prowadzić do chorób serca (w Polsce zapadają oni na nie częściej niż kobiety), problemów z poziomem cholesterolu czy nadciśnienia tętniczego. Inną przykrą konsekwencją przepracowania może być zmniejszony popęd seksualny. Aby wszystko wróciło do normy warto zmniejszyć tempo życia, częściej rezygnować z dodatkowych zleceń na korzyść wypoczynku i relaksu.

Choroby

Obniżenie popędu seksualnego może być związane z gorszą kondycją organizmu. Warto poprosić internistę o skierowanie na podstawowe badania i wykonać morfologię krwi, badania moczu. Już taka prosta diagnostyka jest w stanie wiele powiedzieć o kondycji organizmu. Jeśli morfologia wykaże jakieś nieprawidłowości, internista zleci dodatkowe, bardziej szczegółowe badania.

Niekiedy za spadek libido odpowiadają choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca czy choroby tarczycy czy układu krążenia. Aby libido wróciło do normy, trzeba najpierw uregulować przyczynę problemów i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Nieodpowiednia dieta

Dieta bogata w cukry proste, węglowodany, dania typu instant, fast-foody czy słone przekąski, nie sprzyja życiu seksualnemu. Może prowadzić do problemów z erekcją albo całkiem odbierać ochotę na seks. Warto zastanowić się ile miejsca w codziennej diecie zajmują takie produkty i zwyczajnie zastąpić je zdrowymi przekąskami. Sezonowe owoce i warzywa, produkty z pełnego ziarna, ryby i chude mięsa nie tylko poprawią jakość życia seksualnego, ale i ogólne samopoczucie. Zmniejszą również ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych.

Używki

Nadmierne spożywanie alkoholu albo palenie papierosów również negatywnie odbijają na zdrowiu i przyczyniają do obniżenia popędu seksualnego. Pogarszają również sprawność seksualną i mogą prowadzić do problemów w życiu intymnym – po alkoholu m.in. trudniej uzyskać satysfakcję seksualną.

Czytaj też:

Ból jądra – co oznacza ból prawego i lewego jądra? 7 przyczyn