Gdzie uzyskać pomoc lekarza w święta? Tłumaczymy, kiedy zgłosić się do przychodni, a kiedy na SOR

Gdy u pacjenta dojdzie do nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, ma on prawo udać się po pomoc medyczną do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania. W tym wypadku nie obowiązuje rejonizacja. Przykładowo mieszkaniec Wrocławia, który spędza święta u rodziny w Szczecinie, jak najbardziej może uzyskać pomoc lekarską w placówce w tym mieście.

Choroba w święta. Jak znaleźć placówkę, w której otrzymam pomoc?

Jeśli w weekend lub w dzień świąteczny poczujemy się gorzej, możemy skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej. W wyznaczonych placówkach taka pomoc udzielana jest całodobowo w dni wolne od pracy (a w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano). Adresy i dane kontaktowe do punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są dostępne na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Z pomocą przychodzi też numer telefonu 800 190 590, pod którym całodobowo dyżurują konsultanci. W razie wątpliwości, skierują nas do właściwego punktu. Co ważne, nocna i świąteczna pomoc medyczna udzielana jest bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Nie potrzebujesz skierowania i wcześniejszej rezerwacji. Lekarz może udzielić również porady telefonicznie.

Kiedy na SOR a kiedy do przychodni?

Bardzo często pacjenci, nieświadomi, jak funkcjonuje polski system ochrony zdrowia, z każdą dolegliwością w weekendy i święta pojawiają się na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR). To błąd, ponieważ z założenia SOR-y są miejscami, na które mają trafiać pacjenci w stanie zagrożenia życia. Nie jest to odpowiednie miejsce, by zgłosić się z przeziębieniem czy wysypką, ponieważ w tym czasie możemy odebrać szansę na udzielenie pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia. Na SOR nie uzyskasz również recepty na brakujące leki, zwolnienia lekarskiego czy skierowania do sanatorium.

Pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej udzielana jest w następujących sytuacjach:

nagłego zachorowania,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia,

istotnego uszczerbku na zdrowiu, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,

zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej,

infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką,

bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,

bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,

biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.

Natomiast na SOR pomoc udzielana jest pacjentom w następujących sytuacjach:

gdy doznają urazu, ulegną wypadkowi (np. złamią nogę),

mają duszności i problemy z oddychaniem,

mają objawy udaru lub zawału,

występuje u nich krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych,

przychodnia nie jest w stanie udzielić im pomocy, a ich stan jest bardzo poważny.

Kiedy wezwać karetkę?

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia należy wezwać karetkę, dzwoniąc pod nr 112 lub 999.

Karetkę należy wezwać w sytuacjach, gdy doszło do:

utraty przytomności, zaburzeń świadomości, zaburzeń mowy,

urazu powstałego w wyniku wypadku,

bardzo wysokiej gorączki z drgawkami lub objawami, które zwykle u danej osoby podczas gorączki nie występują,

zatrzymania akcji serca,

wystąpienia nagłego, ostrego bólu w klatce piersiowej,

podejrzenia udaru mózgu,

duszności,

uporczywych wymiotów,

masywnego krwotoku,

w przypadku ostrej i nasilonej reakcji uczuleniowej (wysypka, duszność),

zatrucia lekami, środkami chemicznymi lub gazami,

połknięcia środka żrącego,

i w każdej innej sytuacji, kiedy jest zagrożone zdrowie lub życie.

