Nocna i świąteczna opieka zdrowotna z nowymi świadczeniami. Co się zmieni?

Do tej pory świadczenia gwarantowane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obejmowały badań diagnostycznych. Obejmowały porady lekarskie udzielane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, telefoniczne albo w miejscu zamieszkania chorego. Dodatkowo świadczeniobiorcy mogli liczyć na doraźną pomoc pielęgniarską. Dana placówka medyczna nie musiała więc zapewniać świadczeniobiorcom dostępu do procedur diagnostycznych. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, która wejdzie w życie 1 listopada 2023 roku, ma to zmienić.

Badania diagnostyczne w ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia świadczenia w ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej będą mogły być realizowane „wyłącznie przez podmiot leczniczy, w którego strukturze znajduje się izba przyjęć”. Co więcej, dana placówka medyczna jest, w świetle nowych przepisów, zobowiązana do tego, by zapewnić „przebywanie lekarza w miejscu udzielania świadczeń w zakresie izby przyjęć stale, w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. Badania diagnostyczne będą mogły zostać zlecone i wykonane w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia pacjenta. Chodzi o następujące procedury:

glukoza z krwi żylnej,

kreatynina,

morfologia krwi 8-parametrowa,

potas (K),

sód (Na),

białko C-reaktywne (CRP),

badanie ogólne moczu (profil),

aminotransferaza asparaginianowa (AST),

aminotransferaza alaninowa (ALT),

mocznik,

bilirubina całkowita,

test antygenowy w kierunku: SARS CoV-2 / grypy A+B / RSV,

odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),

wskaźnik protrombinowy (INR),

kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB),

kwas moczowy,

czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – czas kaolinowo-kefalinowy,

wapń zjonizowany,

amylaza,

fibrynogen,

gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP).

Kiedy działa nocna i świąteczna opieka zdrowotna?

Świadczenia w ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej są realizowane w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W tym przypadku pacjentów nie obowiązuje zasada rejonizacji. Lista placówek, w których można uzyskać pomoc, znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe uprawnienia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Nowelizacja przewiduje również nowe uprawnienia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ będzie mógł skierować pacjenta na badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy istnieniu uzasadnionych wskazań do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca. Na mocy nowego rozporządzenia przyznano mu również uprawnienia w zakresie wystawania skierowań na badania diagnostyczne w kierunku alergii, zarówno wziewnych, jak i pokarmowych (np. na mleko, jajko, skorupiaki etc.)

Czytaj też:

Bezpłatne leki nie tylko dla kobiet w ciąży, ale też w połogu. Od kiedy zmiana wejdzie w życie?Czytaj też:

Jak zaoszczędzić na lekach? Kilka sprawdzonych wskazówek