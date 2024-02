O chorowaniu po ludzku: Odnajdź swoją drogę w chorobie przewlekłej

Wiedzą i doświadczeniem specjaliści i praktycy różnych dziedzin podzielą się z uczestnikami bezpłatnej konferencji online „O chorowaniu po ludzku”. Termin został wybrany nieprzypadkowo, bo w przededniu Światowego Dnia Chorego, w którym zwraca się uwagę na potrzeby wszystkich chorych i podkreśla konieczność zapewnienia im jak najlepszej opieki.

Uczestnicy konferencji otrzymają od lekarzy, psychologów, badaczy oraz osób mierzących się z chorobami przewlekłymi porządną porcję wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w praktyce i poprawić jakość swojego życia.

Prelegentami będą zarówno pacjenci – eksperci przez doświadczenie oraz specjaliści w danych dziedzinach. – Podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc zrozumieć, jak skutecznie zarządzać zdrowiem w codziennym życiu. Zaprosiliśmy wyjątkowych gości m.in. Jakuba Kosikowskiego, rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej, Łukasza Krasonia – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Agnieszkę Matan – pacjentkę i stand-uperkę, Katarzynę Lipkę – analityczkę z Fundacji „Przeciwdziałamy Dezinformacji” – zapowiada Joanna Twardak z Fundacji Ludzie i Medycyna, liderka projektu Oswoić chorobę.

– Ideą naszej konferencji jest oddać głos osobom, które mają największą styczność z tematyką chorowania – pacjentom i pacjentkom, którzy doświadczają chorób przewlekłych i osobom, które im towarzyszą. Przyświeca nam idea promowania samorzecznictwa, chcemy zachęcać jak najwięcej osób chorujących do tego, aby opowiadały o swoich doświadczeniach. Dzięki temu nie tylko bezpośrednio pomagają osobom mającym podobne doświadczenia, ale też normalizują temat chorowania. Co więcej, nie tyle chorowania, co życia z chorobą, a czasem pomimo niej. Dlatego na naszą scenę zapraszamy nie tylko specjalistów – lekarzy, psychologów itp., ale przede wszystkim osoby żyjące z chorobami przewlekłymi – mówi Alicja Sekret, Liderka projektu Pacjenci Pacjentom.

W trakcie konferencji poruszone będą m.in. tematy: choroba przewlekła a związek, prawa pacjenta, poszukiwanie rzetelnych informacji w erze cyfrowej, choroba przewlekła a praca – jakie wyzwania stoją w życiu zawodowym i jak sobie z nimi radzić.

– W każdym bloku tematycznym można znaleźć coś dla siebie. Duża część z nas, pacjentów, boryka się z problemami w związku wynikającymi z chorowania na chorobę przewlekłą, dała się nabrać na fałszywego eksperta reklamującego się w sieci, zastanawiała się nad złożeniem wniosku o przyznanie stopnia niepełnosprawności lub wahała się, czy rozpocząć terapię leczenia bólu przewlekłego, czy jednak poczekać, bo może jednak boli jeszcze za mało. Na takie właśnie pytania, które krążą po głowie zarówno pacjentów jak i ich bliskich, chcemy odpowiedzieć podczas naszej konferencji – mówi Helena Butkiewicz z Fundacji Ludzie i Medycyna, liderka projektu Źródła.

Udział w konferencji jest bezpłatny, dostępny online, tłumaczony w języku migowym. Na warsztaty stacjonarne obowiązują dodatkowe zapisy. Program wydarzenia i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: ludzieimedycyna.pl/konferencja-2024.