Kobieto, zadbaj o swoje zdrowie! Bezpłatne badania, konsultacje, prelekcje w całej Polsce

Profilaktyka zdrowotna jest kluczowa dla każdego, niezależnie od płci. W najbliższych dniach jednak to właśnie kobiety mają możliwość, by w sposób szczególny zadbać o swoje zdrowie. Resort zdrowia przypomina, że jest to ważne na co dzień, a nie tylko „od święta”. W poniedziałek (04.03.2024 r.) rozpoczął się Tydzień Zdrowia Kobiet. Ma on na celu zachęcenie wszystkich pań, by zadbały o siebie i wykonały bezpłatne badania profilaktyczne. Dodatkowo przez cały tydzień resort zdrowia będzie edukować kobiety w wielu istotnych tematach zdrowotnych. „Będziemy przez 7 dni mówić o tym, co możesz zrobić dla swojego zdrowia i swojego życia, przede wszystkim o bezpłatnych, cyklicznych badaniach, które możesz, a nawet powinnaś zrobić [...]. To wszystko w ramach akcji »Moja i Bezpieczna Ja« – wyjaśniła minister zdrowia w nagraniu zamieszczonym w niedzielę w mediach społecznościowych.

Tydzień Zdrowia Kobiet – darmowe badania i nie tylko

Regularne badania pozwalają na wczesne wykrycie różnych chorób, między innymi cukrzycy, miażdżycy czy nowotworów. Tydzień Zdrowia Kobiet będzie świętowany w siedzibach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Wydarzenia promujące zachowania profilaktyczne są organizowane od 4 do 11 marca 2024 roku, a więc przez cały najbliższy tydzień.

Harmonogram wydarzeń obejmuje cykle tematyczne, które są przydzielone na konkretny dzień:



4 marca (poniedziałek) – Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV;

5 marca (wtorek) – Profilaktyka;

6 marca (środa) – Mammografia;

7 marca (czwartek) – Cytologia;

8 marca (piątek) – Kardiologia;

9 marca (sobota) – Opieka psychiatryczna;

10 marca (niedziela) – Onkopłodność;

11 marca (poniedziałek) – EkstraFacet, czyli profilaktyka dla mężczyzn.

W poszczególnych oddziałach NFZ wszystkie panie mają możliwość wzięcia udziału w darmowych prelekcjach czy konsultacjach, ale co najważniejsze – mogą też skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, między innymi wykonania bezpłatnej mammografii, badania cytologicznego czy badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia. Aby skorzystać z badania, nie jest potrzebne skierowanie, wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty. Dostępna będzie również analiza składu ciała, warsztaty z nauki samobadania piersi. W ramach Tygodnia Zdrowia Kobiet można także porozmawiać z doradcami na temat prowadzonych przez NFZ programów profilaktycznych lub zasad leczenia, potwierdzić Profil Zaufany, a także uzyskać pomoc w logowaniu do Internetowego Konta Pacjenta czy wyrobić kartę EKUZ. Zapoznajcie się z dokładną rozpiską, co przygotowały poszczególne oddziały NFZ w danym województwie.

Specjalny dyżur konsultantów w infolinii NFZ

Jeśli jakaś kobieta nie ma możliwości, by osobiście wziąć udział w organizowanych wydarzeniach, to może skorzystać z porad wyszkolonych konsultantów NFZ. Od 4 do 8 marca działa specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia. Konsultanci będą pełnić w tych dniach specjalny dyżur – kobiety mogą dzwonić pod bezpłatny całodobowy numer 800 190 590. W ramach tej infolinii każda z pań może uzyskać wiedzę na temat wszystkich badań profilaktycznych zalecanych kobietom. Będzie to również okazja do zadania pytań lub rozwiania różnych wątpliwości. Konsultanci podpowiedzą także, gdzie każda z kobiet może wykonać takie darmowe badania profilaktyczne w miejscu swojego zamieszkania.

Pamiętajcie też, że przez cały czas (nie tylko podczas Tygodnia Zdrowia Kobiet) możecie za darmo skorzystać z programu profilaktyki raka piersi, ale też programu profilaktyki raka szyjki macicy. Warto również wziąć udział w bezpłatnych badaniach dla osób „40 plus”, które potrwają do czerwca 2024 roku.

