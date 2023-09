Miejsce wyjazdu do sanatorium – czy można wybrać je samemu?

Pobyt w sanatorium jest świetnym sposobem na poprawę swojego stanu zdrowia. Można tam przejść rehabilitację, a także utrwalić efekty leczenia szpitalnego. W Polsce działa ponad 40 uzdrowisk i sanatoriów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W każdym miejscu leczone są konkretnego rodzaju schorzenia. NFZ kierując pacjenta do danej placówki, bierze pod uwagę jego stan zdrowia, a następnie dopasowuje ośrodek, w którym leczone są właśnie te choroby. Ważne są także walory rekreacyjne, przyrodnicze oraz naturalne danego miejsca.

Czy można samemu wybrać miejsce wyjazdu do sanatorium?

Wiele osób zastanawia się, czy można samemu wybrać miejsce wyjazdu do sanatorium. Niestety nie, aktualnie to Narodowy Fundusz Zdrowia wybiera placówkę, do której zostanie skierowany pacjent. Decyduje o tym lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Dokonuje on oceny skierowania i jeśli uzna je za celowe – wskazuje rodzaj, miejsce oraz termin leczenia uzdrowiskowego. Narodowy Fundusz Zdrowia, kierując pacjenta do konkretnego sanatorium, bierze pod uwagę profil jego leczenia.

Nie musicie jednak wybierać się do uzdrowiska jedynie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wybór miejsca wyjazdu do sanatorium – MZ wstrzymało reformę

Na początku roku rząd zapowiedział rewolucję związaną z wyjazdami do sanatorium. Dzięki nowym zasadom pacjenci mieli mieć możliwość, by samodzielnie decydować o tym, gdzie i kiedy chcą wyjechać na leczenie. Nowe przepisy miały zacząć obowiązywać od 2024 roku, jednak 2 maja 2023 resort złożył wniosek o wycofanie projektu nowelizacji ustawy z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Ministerstwo Zdrowia wytłumaczyło, że prace nad reformą leczenia uzdrowiskowego zostały wstrzymane z uwagi na sprzeciw branży – dotyczyło to postulatów środowiska branży uzdrowiskowej, w szczególności przedstawicieli świadczeniodawców.

Jak samemu wybrać sanatorium na NFZ?

Jest jednak sytuacja, w której pacjent rzeczywiście może współdecydować o wyborze miejsca oraz terminie wyjazdu do sanatorium. Chodzi o leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku. W takiej sytuacji osoby zainteresowane same organizują sobie wyżywienie oraz zakwaterowanie. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia im jednak wizyty lekarskie w przychodni uzdrowiskowej, a także zabiegi. „Takie leczenie trwa 6, 12, albo 18 dni. NFZ płaci za minimum trzy zabiegi dziennie, w tym jeden z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, na przykład siarki czy borowiny” – wyjaśniła w rozmowie z „Faktem” Anna Leder, rzeczniczka Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi.

W takiej sytuacji lekarz wystawia elektroniczne skierowanie do sanatorium na leczenie ambulatoryjne. Pacjent jednak sam musi wysłać do oddziału NFZ list albo e-mail, wskazując miejsce pobytu i termin leczenia.

