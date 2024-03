Przestępcy podszywają się pod NFZ, można stracić pieniądze. Takich oszustw jest jednak dużo więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia we wtorek (12.03.2024 r.) opublikował komunikat, w którym ostrzegł pacjentów przed oszustami, którzy chcą wyłudzić dane oraz pieniądze. W internecie pojawiają się informacje o fałszywych bonach na leki i kartach podarunkowych do aptek, które mają być wydawane przez NFZ. Uwaga, jest to jednak tylko próba oszustwa, a nie prawdziwa akcja! Narodowy Fundusz Zdrowia zauważa, że rzetelne informacje na temat świadczeń medycznych można uzyskać na oficjalnych stronach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na infolinii NFZ – pod numerem telefonu 800 190 59.

Jakich jeszcze metod używają przestępcy?

Próby oszustwa w obszarze ochrony zdrowia, które w ostatnim czasie zalewają internet, nie są jedynymi. W ciągu ostatnich miesięcy było ich więcej. Na co uważać? Jednym z przykładów jest oszustwo na legionellę, podczas którego przestępcy wykorzystywali strach starszych ludzi przed zakażeniem. Podawali się oni za pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej i próbowali wyłudzić dane osobowe. Robili to pod pretekstem przeprowadzenia badań w kierunku ewentualnego zakażenia legionellą. Przestępcy w ten sposób mogą działać też w przypadku innych chorób, a więc należy zachować czujność.

Z kolei w lipcu 2023 roku głośno było o fałszywych e-receptach, które zalewały internet. Rozsyłane były wiadomości e-mail, które sugerowały, że nadawcą jest domena pacjent.gov.pl. W treści było napisane, że odbiorca otrzymał e-receptę, którą można znaleźć w załączniku. W rzeczywistości jednak był to plik, którego otwarcie powodowało połączenie ze zdalnym serwerem, z którego pobierany był szkodliwy plik. Pojawiła się również inna metoda oszustwa: telefon od lekarza. Przestępcy kontaktowali się z potencjalnymi ofiarami, informując, że bliska im osoba jest poważnie chora i potrzebne są środki na jej leczenie. Po chwili rozmowy włączała się osoba, która miała przedstawiać się jako lekarz, co nadawało wiarygodności całej sytuacji.

Co robić w przypadku próby oszustwa?

Bardzo ważne jest, by zachować ogromną ostrożność w takich sytuacjach. Policja alarmuje, że oszuści są bezwzględni. Jeśli ktoś dzwoni pod nasz numer telefonu i podczas rozmowy próbuje wmówić nam konieczność na przykład przekazania pieniędzy na leczenie bliskiej osoby – należy wtedy jak najszybciej przerwać połączenie i zadzwonić na numer 112, żeby poinformować policję o próbie oszustwa.

Trzeba też pamiętać o tym, by być ostrożnym w kontaktach z nieznajomymi i nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy, a prośbę przekazania pieniędzy należy potwierdzać samodzielnie, kontaktując się z bliską nam osobą. W przypadku podejrzanych komunikatów – szalenie istotne jest, by nie klikać w link, który wydaje nam się mało wiarygodny. Pamiętajcie też, że pod żadnym pozorem nie należy otwierać załączników, co do których nie macie pewności w kwestii ich źródła. Najlepszym wyjściem jest skontaktowanie się poprzez oficjalną stronę z organizacją, na przykład Narodowym Funduszem Zdrowia.

