Bezpłatne badania serca w kardiobusie Fundacji NEUCA dla Zdrowia

Kardiobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia rusza w trasę po Polsce już 8 kwietnia. Tym razem odwiedzi 30 miejscowości w 13 województwach. W każdym miejscu, w którym zatrzyma się kardiobus, będzie można bezpłatnie wykonać badanie kardiologiczne oraz zmierzyć poziom cukru we krwi. Do akcji Fundacji NEUCA dla Zdrowia włączyło się TU Zdrowie, które zachęca także swoich klientów do profilaktyki w kierunku chorób sercowo-naczyniowych.

W kardiobusie, każdy pacjent będzie miał możliwość wykonania badania EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz badania BMI. Dzięki prostemu badaniu, jakim jest EKG, możliwe jest zdiagnozowanie szeregu nieprawidłowości w pracy serca, np. zawał serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca. Z kolei pomiar ciśnienia umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi. Kardiobus szansą na ratunek – Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w Polsce. Każdego roku na zawał serca umiera w naszym kraju około 15 tysięcy osób, a na nadciśnienie tętnicze choruje ponad 20 milionów naszych rodaków[1]. Czynnikami, które sprzyjają rozwojowi chorób serca są podwyższony cholesterol, palenie papierosów, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i otyłość. Większość z tych czynników jesteśmy w stanie wykluczyć sami zmieniając tryb życia, stosując odpowiednią dietę i podejmując walkę z nałogami – mówi Szymon Dziedzic, dyrektor ds. medycyny ubezpieczeniowej, TU Zdrowie. W kardiobusie pacjenci będą mogli samodzielnie zmierzyć sobie poziom cukru we krwi. Dostępny będzie dla nich glukometr, paski, nakłuwacze oraz instruktaż wykonania pomiaru. Jak umówić się na badanie w kardiobusie Fundacji NEUCA dla Zdrowia? Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać pod tym samym adresem, gdzie odbywać się będą badania, nie później niż w przeddzień badania. Badania odbywają się w godzinach 10:00 – 16:00, liczba miejsc jest ograniczona. Wszelkie szczegóły dot. terminów badań, lokalizacji znajdują się na stronie Fundacji NEUCA dla Zdrowia. Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA działa na polskim rynku od ponad 13 lat i jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń specjalizującym się w opiece zdrowotnej dla pracowników firm. W ramach swojej oferty firma ubezpiecza już ponad 200 tysięcy osób, które mogą korzystać z placówek medycznych w 650 miejscowościach w całym kraju. Realizując swoją misję dba o zdrowie i czas Ubezpieczonych, gwarantując najkrótsze terminy dostępności do lekarzy specjalistów. Zapewnia swoim Klientom nowoczesne narzędzia komunikacji ułatwiając kontakt z lekarzem bezpośrednio lub w formie telekonsultacji. TU Zdrowie oferuje autorskie pakiety ubezpieczeń i programy zdrowotne, medycynę pracy, diagnostykę medyczną i opiekę szpitalną. O wysokiej jakości świadczonych usług świadczy fakt, że 98% klientów przedłuża współpracę z TU Zdrowie. Więcej informacji na temat TU Zdrowie znajdą Państwo na stronie: www.tuzdrowie.pl Fundacja NEUCA dla Zdrowia powstała w 2013 roku skupia się na działalności w obszarze profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia. Przebadała już ponad 150 tysięcy pacjentów w całym kraju. Fundacja dociera z mobilnymi przychodniami umożliwiającymi przeprowadzenie badań przesiewowych do większych i mniejszych miejscowości przez cały rok. Prowadząc od 2022 roku ogólnopolski program profilaktyczny Narodowe Badanie Poziomu Cukru, dotarła do 3 mln pacjentów nieświadomych zagrożenia cukrzycą w całej Polsce! Skontrolowała cukier u tysięcy Polaków, niejednokrotnie ratując zdrowie i życie. www.narodowebadaniecukru.plwww.fundacjaneuca.pl [1] https://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/16626/