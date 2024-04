Ceny za pobyt w sanatorium lada dzień poszybują w górę. Ile dokładnie zapłacą kuracjusze?

Pobyt w sanatorium w naszym kraju najczęściej odbywa się w ramach ubezpieczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Taki wyjazd nie jest jednak całkowicie darmowy – kuracjusz musi zapłacić za niektóre usługi. O ile pobyt dla dzieci w sanatorium jest całkiem bezpłatny, o tyle dorośli muszą uiścić pewne opłaty związane z leczeniem uzdrowiskowym. Mowa między innymi o pokryciu części kosztów zakwaterowania.

Ile trzeba będzie zapłacić za sanatorium od 1 maja?

Już od 1 maja 2024 zmienią się ceny za pobyt w sanatorium. Nowy cennik będzie obowiązywać kuracjuszy we wszystkich sanatoriach w Polsce. Koszty niestety będą wyższe niż dotychczas. Powodem takiej zmiany jest rozpoczęcie nowego sezonu. Już niebawem wystartuje sezon letni, co z kolei wpływa na koszt pobytu w uzdrowisku. Ceny w tym drugim sezonie obowiązują od 1 maja do 30 września. Odpłatność jest uzależniona nie tylko od terminu pobytu, ale też standardu pokoju zajmowanego przez kuracjusza.

Kuracjusz za najbardziej dogodną opcję, czyli pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym będzie musiał zapłacić 40 zł 90 gr (od października do kwietnia cena ta wynosiła 32 zł 60 gr). Cena za pokój jednoosobowy w studiu to 37 zł 40 gr (w sezonie jesiennym jest to 26 zł 10 gr). Za pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego będzie trzeba zapłacić 33 zł 20 gr (poza sezonem letnim jest to 24 zł 90 gr).

Z kolei pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym kosztuje 27 zł 30 gr (w sezonie jesiennym jest to 19 zł 50 gr). Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego to koszt 19 zł 50 gr (od października do maja cena wynosi 14 zł 20 gr). Cały obowiązujący w danym sezonie cennik znajdziecie na stronie pacjent.gov.pl w zakładce „Odpłatność za leczenie uzdrowiskowe”. Są to ceny za jeden dzień pobytu, a więc trzeba je pomnożyć przez ilość dni, którą dana osoba spędzi w sanatorium.

Za co jeszcze trzeba dodatkowo zapłacić w sanatorium?

Poza kosztami związanymi z zajmowanym pokojem kuracjusz podczas wyjazdu do sanatorium musi liczyć się też z innymi obciążeniami finansowymi. Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa między innymi opłat związanych z przejazdem na leczenie uzdrowiskowe oraz z powrotem z niego do domu. Pacjent musi również częściowo zapłacić za wyżywienie podczas pobytu. Dodatkowo płatny jest także pobyt opiekuna w sanatorium, a także zabiegi rehabilitacyjne, które nie są związane z celem pobytu.

Kuracjusze muszą liczyć się też z dodatkowymi opłatami w miejscu położenia zakładu, na przykład opłatami klimatycznymi. To jednak nie wszystko. Osoby na specjalnej diecie muszą więcej zapłacić w sanatorium – wyjątkiem w tej sytuacji jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Sprawdźcie też, ile kosztuje wyjazd do sanatorium prywatnie.

