Zwolnienie na wypalenie zawodowe. Komu przysługuje L4 na wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe to problem, który dotyczy coraz większej liczby ludzi. Szacuje się, że nawet 70 procent Polaków może obserwować u siebie objawy zaliczane do syndromu wypalenia zawodowego. Wpływa to na efektywność w pracy, a także na kondycję psychiczną pracowników. Wielu osobom pomaga przerwa od pełnienia obowiązków zawodowych, w czasie której mogą odciąć się od natłoku zajęć, wypocząć, wyspać się i zadbać o relaks psychiczny.

Co to jest wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe to nic innego jak wyczerpanie organizmu, kryzys psychiczny lub fizyczny niepozwalający na efektywne wykonywanie pracy, a także na czerpanie przyjemności z obowiązków. Wypalenie zawodowe częściej dotyczy osób nadmiernie wrażliwych (np. WWO), o niskiej samoocenie, niepewnych siebie, które źle reagują na stres i rywalizację. Do wypalenia zawodowego częściej dochodzi u pracowników wielkich korporacji lub wykonujących stresujące zawody, m.in. prawnicy, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele.

Kto może wystawić zwolnienie z powodu wypalenia zawodowego?

Od 2024 roku lekarz rodzinny ani żaden inny lekarz specjalista nie może wystawić pracownikowi zwolnienia lekarskiego z powodu wypalenia zawodowego. Światowa Organizacja Zdrowia WHO nie uznała wypalenia zawodowego za chorobę i nie umieściła go w katalogu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD. Pracownik może jednak uzyskać od lekarza zwolnienie lekarskie z powodu objawów wypalenia zawodowego, np. tachykardii, bezsenności, przewlekłego stresu, osłabionej odporności i większej podatności na infekcje.

Wypalenie zawodowe a wymiar L4

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę przysługuje prawo do L4. Na zwolnieniu lekarskim można przebywać 182 dni w roku. W przypadku lekkich objawów wypalenia zawodowego, przemęczenia i przepracowania, bardzo często pracownik już po kilku dniach wypoczynku czuje się lepiej. Takie kwestie są jednak bardzo indywidualne i zależą zarówno od stopnia zmęczenia, jak i od kondycji psychicznej czy problemów w pracy.

Do kogo udać się po zwolnienie lekarskie?

Jeśli obserwujemy u siebie objawy wypalenia zawodowego, powinniśmy w pierwszej kolejności umówić się do lekarza rodzinnego lub do lekarza psychiatry. Specjalista pokieruje nas dalej i zaleci, jakie badania warto wykonać, by przekonać się, czy opisane objawy (np. wysoka potliwość, wysokie ciśnienie, tachykardia, bezsenność) są skutkiem przewlekłego stresu w pracy.

Jak rozpoznać wypalenie zawodowe?

Rozpoznanie wypalenia zawodowego nie jest trudne. Schorzenie zazwyczaj daje podobne objawy, do których zaliczają się:

obniżenie nastroju

problemy z koncentracją

przebodźcowanie

bóle głowy

bóle brzucha

objawy stanów zapalnych układu pokarmowego (np. nasilenie objawów refluksu)

tachykardia

wysokie ciśnienie

zaburzenia snu

bezsenność

drżenie rąk

uczucie bezsensu wykonywanych obowiązków

uczucie pustki

osłabienie odporności

W przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów, warto nie zwlekać tylko udać się do specjalisty. Są one skutkiem stresu, a chroniczny stres może doprowadzić do rozwoju poważnych chorób.

