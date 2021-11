Tak pomożesz pracownikowi wrócić do równowagi psychicznej. Pięć rad od psychologa

Joanna Węglarz, psycholog, specjalistka ze Studia Psychologicznego.

Niekończąca się pandemia ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne wszystkich, i dzieci, i dorosłych. Coraz więcej osób potrzebuje wizyty u specjalisty i pomocy lekarskiej. Przewlekły stres i brak poczucia bezpieczeństwa mogą skutkować problemami emocjonalnymi, które rzutują na różne sfery życia, w tym zawodowe.

Izolacja społeczna, strach o zdrowie i życie swoje i najbliższych, niepewność co do stabilności finansowej, jak i przyszłości w ogóle, zakłóciła podstawowe potrzeby człowieka, takie jak poczucie bezpieczeństwa czy potrzebę przynależności.

Jest to szczególnie odczuwalne w branżach, które ucierpiały na skutek pandemii i zawodach, w których teraz trzeba poradzić sobie z większym nakładem pracy czy sprostać wyższym wymaganiom.

Nie tylko specjaliści i menadżerowie, ale także pracownicy niższego szczebla obawiają się utraty pracy, mniejszych zarobków czy mniejszych możliwości rozwoju kariery. Czują się zagubieni, mniej pewni siebie i mają problem z podejmowaniem decyzji, ponieważ pojawia się zbyt wiele niewiadomych. Poczucie niepewności czy wręcz brak kontroli nad swoim życiem sprawia, że wiele osób znajduje się pod ogromną presją, co przekłada się na ich dobrostan psychiczny.

Czytaj też:

Twoje dziecko boi się nauki zdalnej? Tak możesz mu pomóc

Przez to w pracy są mniej komunikatywni, skuteczni i szybcy w działaniu, mniej efektywni i skorzy do podejmowania ważnych decyzji. Osoby, które przed pandemią osiągały świetne wyniki w sferze zawodowej, teraz mogą mieć trudności z powrotem do normalności.

Symptomy pogorszenia kondycji psychicznej pracowników:

spadek wydajności i pogorszenia jakości wykonywanej pracy;

problem z wywiązywaniem się z obowiązków;

rotacja pracowników;

zwiększona ilość zwolnień lekarskich;

obniżające się morale, co skutkuje większym narzekaniem;

słabsze relacje interpersonalne;

opór przed wprowadzaniem zmian.

Warto, by pracodawca wiedział, co jest przyczyną mniejszej efektywności pracownika i starał się temu zaradzić. Coraz więcej firm oferuje rozmowę z psychologiem lub coachem. Nie jest to terapia, a krótkie spotkania, które pomagają pracownikowi usprawnić jego funkcjonowanie w różnych obszarach np. delegowanie zadań, asertywność, ustalenie priorytetów, komunikacja, radzenie sobie z napięciem i stresem, zarządzanie czasem, wypalenie zawodowe czy określenie ścieżki kariery. Ważne, by odbywały się w godzinach pracy i były traktowane przez pracowników jako element pracy. Zwykle wystarcza od 2 do 4 spotkań łącznie, raz w tygodniu, by problem określić i znaleźć rozwiązania.

Czytaj też:

Kiedy iść z dzieckiem do psychologa? 10 przypadków

Co radzi psycholog?

Okazuje się, że można pomóc pracownikowi w powrocie do równowagi psychicznej. Oto pięć sposobów: