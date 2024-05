To już ostatnia chwila na wykonanie tych darmowych badań. Normalnie trzeba za nie sporo zapłacić

Aktualnie trwa program „Profilaktyka 40 PLUS”, w ramach którego wszystkie osoby po 40. roku życia mogą wykonać bezpłatne badania. Czas na skorzystanie z nich jest jednak ograniczony i niedługo się skończy. Warto więc wykorzystać tę „ostatnią szansę”, by zadbać o swoje zdrowie. Profilaktyka może nawet uratować wasze życie. Trzeba jednak pamiętać o tym, by się pospieszyć. Program obejmuje pakiet badań diagnostycznych – oddzielny dla kobiet i mężczyzn.

Ostatni moment na wykonanie bezpłatnych badań

Program „Profilaktyka 40 plus” ruszył w lipcu 2021 roku. Choć początkowo miał trwać do grudnia 2023 roku, to został przedłużony. Czas, kiedy można skorzystać z bezpłatnych badań kończy się już niedługo, bo program obowiązuje tylko do końca czerwca 2024 roku. Zostały jeszcze niecałe dwa miesiące, więc można odpowiednio zaplanować sobie ten czas i zatroszczyć się o swoje zdrowie.

Udział w takim programie nie jest problematyczny, ponieważ nie jest potrzebne specjalne skierowanie od lekarza ani inne dokumenty. Wystarczy, że chętna osoba wejdzie na swoje Internetowe Konto Pacjenta, wypełni odpowiednią ankietę (znajduje się w zakładce „Profilaktyka”), a następnie wybierze placówkę, w której chciałabym wykonać badania. Później wystarczy skontaktować się z nią i umówić termin badania. Trzeba pamiętać, by na takie badanie zabrać swój dowód osobisty. Wyniki pacjent odbiera w placówce, w której realizował badania lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Kto może skorzystać z darmowych badań?

Celem programu jest zwiększenie liczby osób, które wykonują profilaktyczne badania. W ten sposób zwiększa się szansa na wykrycie chorób oraz różnego rodzaju zaburzeń. Możliwe jest też ich zapobieganie lub – jeśli już istnieją – odpowiednie leczenie. Badania skierowane są do osób, które ukończyły już 40. rok życia. Kolejnym kryterium jest to, by taka osób nie korzystała wcześniej z tego programu profilaktycznego. Z kolei jeżeli z niego skorzystała, to powinno minąć najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu. Taki pakiet badań sprawdzających stan zdrowia jest całkowicie darmowy.

Badania w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jakie konkretnie badania będzie mieć wykonana dana osoba, zależy, od jakich udzieli odpowiedzi w ankiecie. W pakiet badań wchodzi między innymi: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, ale również badanie ogólne moczu czy pomiar ciśnienia tętniczego. Więcej informacji znajdziecie na stronie programu „Profilaktyka 40 PLUS”.

