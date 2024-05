Czy farmaceuci będą mieć limity w wydawaniu tabletki „dzień po”? Zdecydowana odpowiedź NFZ

Od 1 maja 2024 roku możliwe jest kupienie tabletki „dzień po” bez recepty przez osoby powyżej 15. roku życia. Odbywa się to w ramach programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Jak zapowiadało ministerstwo zdrowia, jego celem jest zwiększenie dostępności antykoncepcji awaryjnej. Jak jednak poinformował w czwartek (09.05.2024 r.) Dziennik Gazeta Prawna, NFZ chce, by aptekarze sprzedawali jej tyle, co w roku ubiegłym.

Czy możliwość wydania tabletek „dzień po” będzie limitowana?

Dziennik Gazeta Prawna opisał przypadek, w którym farmaceuta, podpisując z NFZ umowę na udział w pilotażowym programie, został poproszony, by zmniejszył deklarowaną liczbę wywiadów przeprowadzanych z pacjentami w celu wydania tabletki „dzień po”. Jak podaje „DGP” takie wytyczne nie zostały skierowane tylko do jednego farmaceuty, ale też do innych z pozostałych województw.

Zadeklarowałem miesięcznie 15 wywiadów, na podstawie których będę mógł wypisać receptę farmaceutyczną na tabletkę „dzień po”, ale urzędnik zalecił mi wpisać 8, bo tyle tabletek sprzedałem w ubiegłym roku – brzmi treść wypowiedzi farmaceuty cytowana przez „DGP”.

Stanowisko NFZ w kwestii limitów wydawania antykoncepcji awaryjnej

Do doniesień podanych przez Dziennik Gazetę Prawną odniósł się Narodowy Fundusz Zdrowia, tłumacząc całe zamieszanie związane z potencjalnym ograniczeniem dla farmaceutów wydawania antykoncepcji awaryjnej. Zapewnił on, że usługa wywiadu farmaceuty, by następnie móc przepisać i wydać tabletkę „dzień po” nie jest limitowana.

We wniosku o zawarcie umowy apteka określa propozycję liczby usług, które w oparciu o swoje zasoby kadrowe (liczbę farmaceutów) oraz dostępność miejsca udzielania usługi jest w stanie wykonać. Każdorazowo w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia kwoty zobowiązania w umowie oddział wojewódzki NFZ na wniosek apteki zwiększy pierwotnie ustaloną kwotę zobowiązania – wyjaśnił Andrzej Troszyński z Narodowego Funduszy Zdrowia.

NFZ poinformował również, że właśnie trwa nabór aptek do pilotażu. Planowane jest także zorganizowanie webinarium dla farmaceutów, w którym wyjaśnione zostaną w sposób szczegółowy wszystkie kwestie związane z naborem i podpisywaniem umów. NFZ zaznaczył, że nie ma żadnych limitów na usługę farmaceuty w związku ze zdrowiem reprodukcyjnym.

Takiego limitowania nie ma, a NFZ zapłaci za każdą konsultację udzieloną przez farmaceutę. Każda umowa z NFZ, zgodnie z przepisami prawa, musi być zawarta na określoną kwotę. W tym przypadku jest dokładnie tak samo. Oddział wojewódzki NFZ uzgadnia kwotę umowy z farmaceutą, zachowując elastyczność i zakładając zwiększoną dostępność do tabletki „dzień po”. W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia kwoty w umowie zostanie ona aneksowana, a NFZ zapłaci za każdą usługę. Zapobiegnie to sytuacji, w której NFZ zamraża w umowie środki, które mogą pozostać niewykorzystane – brzmi treść komunikatu wydanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Koniecznie sprawdźcie, co należy wiedzieć o tabletce „dzień po” – czym dokładnie jest, w jaki sposób działa, jakie są rodzaje antykoncepcji awaryjnej. Warto również wiedzieć, czy przy zakupie tabletki „dzień po” będzie wymagana zgoda rodzica.

Czytaj też:

Antykoncepcja powoduje tycie, bezpłodność i spadek libido? Ginekolog i położnik obala mityCzytaj też:

Kolejne rewolucje w realizacji recept? Zmiany mają dotyczyć tych rzeczy, które denerwują pacjentów