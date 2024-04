Kolejne rewolucje w realizacji recept? Zmiany mają dotyczyć tych rzeczy, które denerwują pacjentów

Minister zdrowia Izabela Leszczyna w poniedziałek (22.04.2024 r.) była gościem programu „Gość Poranka” w TVP Info. Zauważyła, że w ministerstwie zdrowia są do wykonania zadania na cztery lata (tym samym ucinając spekulacje o jej kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego). Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała między innymi kolejne rewolucje w sektorze zdrowia, jedna z nich jest związana z realizacją recept.

Jakie zmiany w realizacji recept?

Minister zdrowia Izabela Leszczyna wyjaśniła, że głównym celem jest uproszczenie realizacji recept.

Pacjent zaczyna receptę w jednej aptece, przychodzi po lek, a aptekarz mówi »przepraszam, nie ma«. Nie może iść do innej apteki, jest zablokowany – to jest chore, więc zmieniamy to. Osoba starsza jest w hospicjum, potrzebuje leków, lekarz z hospicjum wypisuje, to rodzina musi biec do POZ-u, by przepisać je na tzw. 65 plus, czyli bezpłatne. To jest też chore. Mnóstwo rzeczy do zmiany, plus zmiana fundamentalna, czyli zmniejszenie kolejek – to jest naprawdę praca na kilka lat – zauważyła minister zdrowia.

Mówiąc, że w ministerstwie zdrowia zadań do wykonania jest na cztery lata, Izabela Leszczyna dodała, że nie wie, czy to ona będzie tam tyle czasu, ponieważ to zależy od premiera. „Chciałabym sporo zrobić, bo jest sporo drobnych rzeczy, które wkurzają nas, pacjentów” – podsumowała Izabela Leszczyna.

Zmiany dotyczą też skrócenia kolejek do specjalistów

Szefowa resortu zdrowia uprzedziła również, że fundamentalną zmianą jest zmniejszenie kolejek, jednak jest to praca na kilka lat. Warto przypomnieć, że w tej kwestii uproszczenia mają zacząć się już niebawem, ponieważ według zapowiedzi ministerstwa zdrowia już od 1 czerwca 2024 roku ma ruszyć centralna e-rejestracja, która skróci kolejki do lekarzy. Na razie jednak obejmie tylko niektóre specjalizacje. Prawdopodobnie będzie to onkologia i kardiologa, ponieważ ważne jest, by to tam pacjenci czekali jak najkrócej. Dzięki takiej specjalnej e-rejestracji pacjenci będą mogli zapisywać się na wizyty, ale także je odwoływać (jest to szalenie istotne, by nie zajmować miejsc innym chorym). Z kolei dla osób, które nie posługują się internetem (głównie wiec ludzi starszych), przygotowana ma być specjalna infolinia do takich właśnie zapisów.

Co zmieniło się w realizacji recept ostatnio?

Przypominamy, że już od jakiegoś czasu obowiązują darmowe leki dla seniorów powyżej 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Sprawdźcie, jakie wymagania musi spełniać taka darmowa recepta. Kolejna zmiana dotyczy tabletki „dzień po”, która ma być dostępna bez recepty. Z takiej antykoncepcji awaryjnej będą mogły skorzystać osoby powyżej 15. roku życia. Będzie ona wydawana w ramach recepty farmaceutycznej.

