Będą pieniądze na oddłużenie szpitali. Gadomski podał szczegóły

Na konferencji prasowej zorganizmowanej w Centrum Zdrowia Dziecka minister Adam Niedzielski zapowiedział fundamentalną reformę szpitali w Polsce. Jej założenia znalazły się w projekcie ustawy, która zostanie poddana do zaopiniowania. Ustawa ma na długie lata ma określać zasady funkcjonowania szpitali w Polsce. Jej kluczowym założeniem jest powstanie Agencji Rozwoju Szpitalnictwa. Niedzielski zapowiedział, „konieczny mechanizm koordynacji w sytuacjach krzyzysowych”, a jednym z ważnych powodów jego powstania jest m.in. pandemia koronawirusa.

Sławomir Gadomski o zadłużeniu szpitali

W konferencji wziął udział także Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Gadomski podał, że aktualnie polskie szpitale są zadłużone na ok 20 mld złotych, w tym „zadlużenie przeterminowane” to ok. 2 mld. Według niego zakładana reforma będzie wsparciem sekora szpitalnego w oddlużeniu. „Mądrym, systemowym wsparciem. Rozwiązania będą podane w proponowanej ustawie” – powiedział Gadomski. Środki, które Ministerstwo Zdrowia chce przeznaczyć na reformę szpitali to 3 mld na kolejne 5 lat. 2,5 mld ma przyć przekazane w kolejnych 3 latach.

„To środki, ktorych żaden szpital nie dostanie za darmo, będą wymagały dużej pracy w zakresie modernizacji” – doprecyzował Sławomir Gadomski.

Na koniec dodał, że w pierwsych latach funkcjonowania ustawa bedzie kładła największy nacisk na szpitale będące w najgorszej sytuacji. Zostaną one podzielona na grupy: A,B,C,D. Gadomski przypomniał że nie każdy szpital w tym kraju jest w złej sytuacji. „4% szpitali generuje 50% zadłużenia. W pierwszych latach od tych placówek będziemy zaczynać” – powiedział.

Czytaj też:

Niedzielski: Reforma szpitali będzie gruntowna. Wprowadzamy nowy egzamin państwowy