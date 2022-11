Intensywne ćwiczenia z maską na twarzy mogą być niebezpieczne

Eksperci ds. sportu badają sposoby na powrót do treningu i zawodów sportowych zarówno na poziomie olimpijskim, jak i amatorskim. Jednak w przypadku braku szczepionki na koronawirusa stoi przed nimi kilka wyzwań. Jednym z nich są maski, które utrudniają sportowcom oddychanie.

Podczas uprawiania sportu oddychanie jest szybsze i trudniejsze niż w spoczynku, co zwiększa ryzyko przeniesienia choroby. W rezultacie Premier League rozważa wprowadzenie masek na twarz. Inni mogą pójść w ich ślady. Jednak maska utrudnia wdychanie ilości powietrza potrzebnej do działania na najwyższych poziomach. Wiemy, że noszenie maski chirurgicznej może zwiększyć odporność na przepływ powietrza. Ćwiczenia niezmiennie prowadzą do szybszych i trudniejszych oddechów, dlatego noszenie maski podczas ćwiczeń dodatkowo utrudnia przepływ powietrza.

Jak układ oddechowy pracuje podczas ćwiczeń?

Przy ćwiczeniach o niskiej do umiarkowanej intensywności wysiłek będzie wydawał się nieco trudniejszy niż zwykle z maską, ale nadal można poruszać się wygodnie. Podczas intensywnych ćwiczeń nasze mięśnie wytwarzają kwas mlekowy, który powoduje pieczenie. Następnie jest przekształcany w dwutlenek węgla i wydychany. Ale co się stanie, jeśli dwutlenek węgla zostanie uwięziony przez maskę? Przechodząc od umiarkowanych do ciężkich ćwiczeń, możesz ponownie oddychać dwutlenkiem węgla, co może zmniejszyć funkcje poznawcze i przyspieszyć oddychanie. W zwracanym powietrzu może być również mniej tlenu, co może imitować ćwiczenia na dużych wysokościach.

Potrzeba zrozumienia tego rośnie, biorąc pod uwagę historię opublikowaną w australijskim kanale informacyjnym o dwóch nastoletnich chłopcach w Chinach umierających w ciągu tygodnia od siebie podczas obowiązkowych egzaminów z wychowania fizycznego w maskach. Nie wykonano sekcji zwłok, więc nie wiadomo, czy maski odegrały rolę w śmierci chłopców. Rodzi się jednak pytanie, czy podczas COVID-19 można bezpiecznie ćwiczyć z założoną maską na twarz. W związku z tym, że siłownie ponownie się otworzyły, a kluby sportowe chcą wznowić intensywne treningi, zanim ktokolwiek zaleci noszenie maski na twarz, należy pilnie przeprowadzić badania w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczności sportowej, niezależnie od podstawowych warunków.

