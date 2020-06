Jak łatwo COVID-19 może się rozprzestrzeniać na siłowniach i podczas zajęć fitness?

Ludzie pragną już wrócić do normalnych ćwiczeń, ale wielu zastanawia się, jak ryzykowne jest chodzenie na siłownię. Eksperci twierdzą, że kluczem do ochrony jest sprowadzenie się do czterech rzeczy: noszenia masek, dystansu fizycznego, mycia rąk, a kiedy to tylko możliwe, prowadzenia treningu na zewnątrz.

Jak COVID-19 może rozprzestrzeniać się na siłowni?

Jedną z głównych obaw ekspertów dotyczących COVID-19 jest to, jak łatwo może rozprzestrzeniać się w powietrzu poprzez krople oddechowe, szczególnie w ograniczonych przestrzeniach. Naukowcy z Korei Południowej ostrzegali ostatnio ludzi przed ćwiczeniami w ciasnych przestrzeniach, takich jak studia fitness. W raporcie z opublikowanym w Emerging Infectious Diseases koreańscy naukowcy przyjrzeli się potwierdzonemu przypadkowi COVID-19 u osoby, która uczęszczała na fitness i prześledzili kolejne zakażenia. Ostatecznie zespół badawczy stwierdził 112 przypadków COVID-19 związanych z zajęciami w 12 różnych obiektach.

Zdaniem naukowców wilgotne, ciepłe powietrze podczas ćwiczeń może stworzyć środowisko, w którym krople mogą łatwo się rozprzestrzeniać. „Aerozolowe kropelki mogą pozostać w powietrzu do 3 godzin, co sprawia, że ​​możliwość rozprzestrzeniania się w zatłoczonych i zamkniętych przestrzeniach, takich jak studia fitness, jest duża”, powiedział dr Robert Glatter, lekarz medycyny ratunkowej w szpitalu Lenox Hill w New York City. Ponadto ludzie ciężko oddychają, kiedy ćwiczą, co jest łatwym sposobem rozprzestrzeniania się wirusa.

Dr Anne Liu, lekarz chorób zakaźnych w Stanford Health Care, powiedziała, że ​​ludzie są najbardziej zaraźliwi dzień przed, dzień i kilka dni po wystąpieniu objawów. Liu zauważył, że mogą nawet przenosić wirusa na kilka dni przed pojawieniem się objawów. Jeśli dana osoba jest bezobjawowa lub przedobjawowa, może wydalić cząsteczki wirusa do powietrza przez kropelki, które mogą ulec rozpyleniu. Zwiększa to potencjał transmisji wśród ludzi w gorących i zatłoczonych studiach fitness o słabej cyrkulacji powietrza.

