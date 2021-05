Gliceryna jest składnikiem wielu kosmetyków. Co trzeba o niej wiedzieć?

Analizując skład kosmetyków, bardzo często spotykamy się z nazwą „gliceryna”. To jeden z podstawowych składników m.in. mydeł o dość charakterystycznym wyglądzie. Glicerynę znajdziemy też w składzie kremów, pomadek ochronnych i kremów do rąk. Ten bardzo tani i jednocześnie skuteczny konserwant oraz wypełniacz ma jednak pewne wady – może uczulać, choć zdarza się to dość rzadko.

Co to jest gliceryna?

Stajemy się bardziej świadomymi konsumentami i poszukujemy produktów, które pozwolą uniknąć reakcji alergicznych i innych skutków ubocznych. To sprawia, że zwracamy większą uwagę na ilość składników kosmetyków oraz ich jakość. W większości produktów kosmetycznych znajduje się gliceryna; jest ona także stosowana w produktach farmaceutycznych.

Ten związek zaliczamy do grupy alkoholi wielowodorotlenowych, jednak nie powinniśmy wiązać go np. z wysuszeniem skóry. Gliceryna może być wytwarzana z tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych, jak również z propylenu, który stanowi składnik benzyny. I tutaj pojawia się problem, bo węglowodory aromatyczne to jedne z bardziej kontrowersyjnych składników kosmetyków, które mogą okazać się przyczyną problemów dermatologicznych.

Naturalna gliceryna powstaje najczęściej z tłuszczu kokosowego lub palmowego, jednak zastosowanie znajduje także gliceryna pochodząca z tłuszczu zwierząt. To typowy produkt uboczny, który odkryto ponad 200 lat temu. W sporym uproszczeniu – dzięki reakcjom chemicznym, którym poddawane są bogate w trójglicerydy tłuszcze, wytwarzane jest mydło, a gliceryna jest składnikiem, który wytrąca się jako odpad. Oczywiście, wartościowy odpad, bo oprócz zastosowania w kosmetyce i działania na zewnątrz naszego organizmy gliceryna stosowana jest także jako składnik leków m.in. na schorzenia jelit. Gliceryna w przemyśle farmaceutycznym jest również nośnikiem dla innych substancji.

Gliceryna roślinna

Gliceryna naturalnego pochodzenia jest substancją, która cieszy się dużą popularnością m.in. wśród osób szukających skutecznych kosmetyków o działaniu nawilżającym. Jest ona dość często stosowana w przemyśle kosmetycznym jako składnik kosmetyków pielęgnujących i regenerujących skórę twarzy i ciała.

Gliceryna zwierzęca

Wybierając kosmetyki, zaczynamy zwracać uwagę nie tylko na ich skład, ale również pochodzenie i sposób produkcji. Gliceryna zwierzęca to nadal dość popularny składnik kosmetyków różnych firm – jeżeli chcemy uniknąć jej stosowania, powinniśmy szukać w składzie kosmetyków gliceryny wegańskiej. Coraz częściej informacja na temat rodzaju gliceryny widnieje na opakowaniu.

Jakie właściwości ma gliceryna?

Gliceryna jest substancją o dość ciekawych właściwościach. Pochłania cząsteczki wody oraz wykazuje zdolność do łączenia się z wodą, dzięki czemu jest jednym z naturalnych konserwantów. Ze względu na swoje właściwości jest doskonałym nośnikiem dla innych substancji, zapobiega ich zbrylaniu, na długo utrzymuje prawidłową wilgotność i konsystencję, jak również zabezpiecza przed psuciem się produktów kosmetycznych, pochłaniając cząsteczki wody, w których mogą rozwijać się drobnoustroje.

Z kosmetycznego punktu widzenia gliceryna:

doskonale nawilża i zatrzymuje wodę w skórze,

wygładza,

chroni przed podrażnieniami naskórka,

wspomaga regenerację.

Gliceryna pochłania wodę nie tylko z kosmetyków, do których jest dodawana. W formie czopków działa na takiej samej zasadzie na nasze jelita, przynosząc szybką ulgę w zaparciach.

Ciekawostką może być to, że gliceryna ze względu na swoje właściwości, znajduje także zastosowanie w przemyśle spożywczym, stanowiąc m.in. składnik lodów i produktów mlecznych.

Gliceryna – zastosowanie

Gliceryna to przede wszystkim składnik nawilżających, regenerujących i ochronnych kremów, balsamów, maści i pomadek oraz mydeł. Obecnie to także składnik wielu żeli i płynów antybakteryjnych, który redukuje wysuszenie skóry związane z ich stosowaniem. Związek ten zwykle nie powoduje problemów skórnych, jednak wiele zależy od jego pochodzenia. Gliceryna naturalna jest bezpieczna i nie powinniśmy się jej obawiać. Gliceryna wytwarzana z węglowodorów aromatycznych może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie skóry niektórych osób, zwłaszcza dzieci. W przemyśle farmaceutycznym gliceryna stanowi składnik leków o działaniu zewnętrznym np. maści recepturowych, jak i leków w postaci czopków.

