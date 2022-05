Prysznic pozwala odświeżyć skórę, zmyć z niej zanieczyszczenia, pot i kurz. Sprawia, że czujemy się lepiej, mamy więcej energii. Czy jednak codzienny prysznic jest dobrym pomysłem? Sprawdź, co warto wiedzieć o kąpieli i ile jest prawdy w powiedzeniu, że częste mycie skraca życie.

Jak często należy się myć?

Większość ludzi bierze prysznic w przekonaniu, że zmniejszy to ryzyko zachorowania, ale w rzeczywistości robi niewiele więcej niż tylko usuwa nieprzyjemny zapach z powierzchni ciała. Zdaniem dr Elaine Larson z Columbia University, zbyt częste kąpiele mogą zmniejszyć nawilżenie skóry, powodując jej wysuszenie i pękanie, co umożliwia przenikanie drobnoustrojów.

Dr Brandon Mitchell z George Washington University dodaje, że niektóre substancje dodawane do kosmetyków, których używamy do mycia ciała, mogą zakłócać pracę „dobrych” bakterii, znajdujących się na powierzchni naszej skóry. Niektóre z nich są naprawdę niezbędne i chronią nas przez infekcjami. Kompletne wyjałowienie sprzyja zakażeniom.

Według dr Mitchella wystarczy się myć 1–2 razy w tygodniu. W rozmowie z „TIME” wyjaśnił, że na ludzkim ciele znajduje się specjalna warstwa hydrolipidowa, chroniąca przed wysuszeniem, pękaniem i przenikaniem patogenów. Jego zdaniem, na codzienną kąpiel mogą pozwolić sobie tylko ci, których skóra jest zdrowa i dobrze nawodniona. W przeciwnym wypadku można sobie bardzo zaszkodzić. Co więcej, w trakcie mycia należy skupić się na tych obszarach, które wydzielają najwięcej nieprzyjemnego zapachu, jak pachy czy stopy. Warto też skupić się przede wszystkim na dokładnym myciu rąk, a także regularnym praniu odzieży, ponieważ to na niej znajduje się mnóstwo zanieczyszczeń i chorobotwórczych drobnoustrojów, a także martwe komórki.

W trosce o swoje zdrowie warto regularnie czyścić przedmioty, których używamy każdego dnia, tak jak wspomniana wcześniej odzież. Niewiele osób zastanawia się, ile groźnych bakterii znajduje się na klawiaturze komputera czy ekranie telefonu. Częste mycie rąk, przeprowadzone we właściwy i skuteczny sposób może nas uchronić przed wieloma chorobami. Niestety większość z nas nie przykłada do tego wagi i myje ręce zbyt rzadko lub nieefektywnie.

Higiena ciała jako sztuka przedłużania życia

Higiena stała się tematem interesującym naukowców dopiero pod koniec XIX wieku. Jednak już w 1857 roku, jak pisze Joanna Skrzypczak na swoim profilu na Instagramie, higienę traktowano jako sztukę przedłużania życia. Musiało minąć wiele dziesięcioleci, by zrozumiano, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa codzienna higiena osobista.

Higiena tylko dla kobiet?

Edukację z zakresu higieny osobistej na początku kierowano wyłącznie do kobiet. Uważano, że to one odpowiadają za opiekę nad dziećmi, rodziną i domowym ogniskiem, dlatego powinny dbać o regularne usuwanie kurzu, zanieczyszczeń i brudu. Dotyczyło to również higieny osobistej, której kobiety miały strzec, dbając o regularne kąpanie domowników.

Czy częste mycie jest zdrowe?

Częste mycie nam nie zaszkodzi, jeśli będziemy używać dobrej jakości kosmetyków. To na to należy zwracać główną uwagę, a nie na częstotliwość kąpieli. Nie należy popadać w żadne skrajności i tak jak niewskazane są bardzo rzadkie kąpiele raz w tygodniu, tak i niewskazane jest kąpanie się kilka razy dziennie.

Wybierając kosmetyki do kąpieli, mydła czy żele pod prysznic, warto zwracać uwagę na ich składy. Powinny zawierać naturalne substancje, które dobrze oczyszczą skórę z zanieczyszczeń, a przy nawilżą naskórek, nie zaburzając jego bariery hydrolipidowej. To bardzo ważne, by w składzie nie znajdowały się barwniki, konserwanty i substancje zapachowe. Składniki te mogą pozbawić skórę warstwy ochronnej, doprowadzić do jej przesuszenia, odwodnienia i naruszenia naturalnej równowagi.

Pamiętajmy, że pot, który odkłada się na skórze, chroni ją przed utratą wilgotności. Częste mycie może zatem sprawić, że pozbawimy skórę tej ochrony i doprowadzimy do naruszenia równowagi naskórka.

Czy codzienny prysznic niszczy skórę?

Kąpiel odświeża skórę i zmywa z niej zanieczyszczenia. Ale czy powinniśmy brać prysznic codziennie? Zbyt często się myjąc, pozbawiamy skórę warstwy ochronnej i zwiększamy ryzyko uszkodzenia naskórka. Szkodzić może nie tylko gorąca kąpiel, ale również gorący czy zbyt długi prysznic.

Najlepiej jest zatem dobrze namydlić ciało, oczyścić skórę z zanieczyszczeń, a następnie spłukać, nie przedłużając kąpieli. Po wyjściu spod prysznica czy z wanny powinniśmy delikatnie osuszyć całe ciało ręcznikiem, nie trąc nim o skórę, by jej nie podrażnić. Po prysznicu dobrze jest pamiętać o wcieraniu w poszczególne części ciała balsamu, który nawilża skórę i zabezpiecza przed utratą wody.

Czy stosowanie mydła szkodzi?

Jeszcze do niedawna wszyscy oczyszczaliśmy skórę mydłem. Dziś częściej wybieramy żele czy pianki, produkty, które mają inną konsystencję i zawierają substancje nie tylko usuwające zanieczyszczenia, ale dodatkowo nawilżające skórę.

Mydło nie działa szkodliwie na naszą skórę, pod warunkiem, że nie jest mocno wysuszające. Wybierając mydło, warto zwracać uwagę na to, czy zawiera glicerynę i substancje nawilżające skórę. Skóra wrażliwa i podatna na uszkodzenia przy niewłaściwym doborze kosmetyku lub zbyt oczyszczającym mydle, może szybko się przesuszyć. W takiej sytuacji, jeśli zależy nam na tym, by usunąć ze skóry zanieczyszczenia, powinniśmy sięgać po kostkę do mycia ciała raz w tygodniu. Do pozostałych kąpieli warto wykorzystywać kosmetyki delikatnie pielęgnujące skórę i nie zaburzające jej warstwy lipidowej.

Czy dobrze jest myć włosy codziennie?

Częstotliwość mycia włosów powinna być uzależniona od zapotrzebowania. Osoby, które mają włosy normalne i których gruczoły łojowe pracują prawidłowo, nie muszą codziennie myć włosów. Inaczej jest u osób, które mają włosy przetłuszczające się. Takie włosy najczęściej należy myć codziennie, ponieważ bardzo szybko tracą świeżość, objętość, stają się posklejane i źle się układają. Częste mycie pozwala nie tylko je odświeżyć, ale również zmyć warstwę tłuszczu tworzącą się na głowie. Jeśli oczyszczamy je naturalnymi kosmetykami, nie powinniśmy sobie zaszkodzić.

Do mycia włosów powinniśmy stosować kosmetyki, które nie naruszą równowagi w skórze głowy. Tego rodzaju szampony powinny oczyszczać włosy z sebum i zanieczyszczeń, nawilżać skórę głowy i regenerować cebulki włosowe. Dobrze szukać w ich składzie soku z aloesu, jedwabiu, gliceryny roślinnej, substancji, które naturalnie myją i zatrzymują wodę w skórze. W ten sposób nie tylko skutecznie zmyjemy z włosów i skóry głowy zanieczyszczenia, ale również nawilżymy cebulki włosowe i zapobiegniemy przesuszaniu włosów. Suche i łamiące się włosy stają się bardziej podatne na uszkodzenia przy czesaniu czy codziennej stylizacji. Jeśli zatem nie chcemy, by włosy stały się kruche i łamliwe, a ich końce szybko się rozdwajały, zwracajmy uwagę na to, czym je myjemy, a także zabezpieczajmy je odpowiednio po myciu.

Czytaj też:

Tak twoje ciało sygnalizuje, że jesz za dużo cukru