Jak stosować olejki eteryczne? Właściwości i rodzaje olejków

Pięknie pachną, mogą uspokajać lub pobudzać, cechują się licznymi właściwościami prozdrowotnymi, ale nie należy ich nadużywać. Olejki eteryczne naturalnego pochodzenia, bo jedynie z nich powinniśmy korzystać, to dar natury, obok którego nie można przejść obojętnie. Pozyskiwane z różnych części roślin np. korzeni, liści lub kwiatów, są skoncentrowaną mieszaniną różnych związków chemicznych, które wykazują m.in. przeciwbólowe, przeciwzapalne i antyseptyczne działanie.

Naturalne olejki eteryczne

Zanim zaczniemy stosować olejki eteryczne, musimy sprawdzić, z jakim produktem mamy do czynienia. Naturalne olejki eteryczne to doskonały wybór nie tylko w celach typowo leczniczych, ale także ważny składnik np. domowych kosmetyków, perfum wytwarzanych na własny użytek, przyjaznych zdrowiu i środowisku środków czyszczących oraz odświeżaczy powietrza. Syntetyczne olejki eteryczne nie mają pozytywnego wpływu na zdrowie. Mogą nie tylko silnie podrażniać układ oddechowy, prowadząc do wystąpienia duszności, kaszlu lub kataru, ale także są toksyczne dla naszej skóry i środowiska naturalnego.

Olejek eteryczny – co to jest?

Olejki eteryczne to wtórne metabolity, które rośliny magazynują w korze, kłączu, korzeniach, liściach, kwiatach oraz owocach. Związki te pozyskiwane są w procesie destylacji, ekstrakcji lub nawadniania tłuszczów. Wybór metody pozyskiwania tych lotnych związków uzależniony jest od rodzaju rośliny oraz jej części.

Tradycyjnie olejki eteryczne pozyskiwane są z suszonych i świeżych części rośliny poprzez destylację z zastosowaniem pary wodnej lub hydrodestylację, jednak np. olejki eteryczne obecne w skórce owoców cytrusowych, są wyciskane i następnie poddawane odpowiedniej obróbce. W składzie naturalnych produktów nie znajdziemy żadnych dodatkowych związków, dlatego cechują się one dość wysoką ceną.

Jakie właściwości mają olejki eteryczne?

Olejki eteryczne pochodzenia naturalnego cechują się licznymi właściwościami prozdrowotnymi. Do najczęściej wykorzystywanych, zaliczamy m.in.:

działanie antyseptyczne (redukują bakterie, wirusy, grzyby),

działanie uspokajające,

działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne,

działanie pobudzające,

łagodzenie lęku i niepokoju,

działanie wykrztuśne,

działanie oczyszczające,

pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego.

Ze względu na swoje właściwości olejki eteryczne wspomagają leczenie i redukują uciążliwe objawy wielu schorzeń i dolegliwości zdrowotnych. Ważne: produkty te, choć są cennym składnikiem np. perfum lub kosmetyków, mogą uczulać i powodować reakcje fototoksyczne. Z tego względu nie należy ich stosować u niemowląt, małych dzieci oraz kobiet ciężarnych. Olejków eterycznych nie stosuje się doustnie!

Jak używać olejków eterycznych?

Zastosowanie olejków eterycznych jest niezwykle szerokie. Najczęściej są stosowane w celu aromaterapii, czyli leczenia i łagodzenia objawów zapachem, jako dodatek do odprężającej kąpieli, dodatek do kosmetyków, środków czyszczących oraz odświeżaczy powietrza. Pozwalają otaczać się pięknym zapachem oraz doskonale redukują znajdujące się wokół nas drobnoustroje.

Rodzaje i właściwości olejków eterycznych

Znany z działania antyseptycznego jest m.in. olejek z drzewa herbacianego, który możemy wykorzystać zarówno w celach kosmetycznych, jak i leczniczych (po rozcieńczeniu) na zmiany skórne, opryszczkę, trądzik i inne problemy dermatologiczne. Równie znany jest olejek goździkowy, który nie tylko pięknie pachnie, ale także łagodzi kaszel, oczyszcza drogi oddechowe i wspomaga ich funkcjonowanie.

W celu uspokojenia emocji i wyciszenia warto sięgnąć po olejek lawendowy, olejek melisowy lub olejek geraniowy, który także znajduje zastosowanie w przypadku stanów zapalnych dróg oddechowych oraz nieżytu nosa. Jeżeli dokuczają nam niskie ciśnienie lub brak energii, to pomocne mogą okazać się olejek eukaliptusowy i pichtowy. Na zainteresowanie zasługują także np. olejek cynamonowy, rozmarynowy, tymiankowy i olejek z drzewa różanego.

Czytaj też:

Tymianek – przyprawa, która ma lecznicze właściwości. Na co pomaga?