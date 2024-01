Olejek na przeziębienie, ból mięśni lub napięcie nerwowe. Poznaj właściwości i zastosowanie olejku pichtowego

Olejek pichtowy ma bogaty skład i wykazuje liczne właściwości prozdrowotne, za które odpowiadają m.in. lotne fitocydy, terpeny, kadinen, kumulen, octan bornylu i alfa-pinen. Tradycyjnie stosowany jest nie tylko w medycynie naturalnej, ale także w celach kosmetycznych na skórę i włosy. Warto pamiętać, że każdy naturalny olejek eteryczny zawiera silnie skoncentrowane substancje biologicznie czynne, co sprawia, że nie powinien być stosowany w nadmiarze. Należy zachować ostrożność i nie przekraczać zalecanego dawkowania olejku pichtowego zarówno podczas zastosowania doustnego, jak i zewnętrznego.

Do zastosowania w celach leczniczych i kosmetycznych nadaje się jedynie olejek eteryczny, który został przebadany dermatologicznie. Wysokiej jakości naturalne olejki eteryczne sprzedawane są w buteleczkach z ciemnego szkła. Można je kupić m.in. w aptekach i sklepach zielarskich.

Jakie właściwości ma olejek pichtowy (olejek jodłowy)?

Naturalny olejek pichtowy słynie z wielu właściwości zdrowotnych. Pozyskiwany jest z młodych pędów i igieł rosnącej w czystym środowisku jodły syberyjskiej (Albies sibirica), a także jodły pospolitej. Warto wiedzieć, że olejek eteryczny to nie to samo co olejek zapachowy. Olejki zapachowe zawierają sztuczne dodatki i nie powinny być stosowane na skórę, doustnie i do aromaterapii.

Olejek jodłowy od wielu wieków stosowany jest jako wsparcie w leczeniu różnych schorzeń oraz środek kosmetyczny, który wpływa na kondycję skóry i włosów. Naturalny olejek eteryczny z jodły syberyjskiej ma właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe oraz działanie wykrztuśne. Tradycyjnie olejek pichtowy stosowany jest m.in. na infekcje górnych dróg oddechowych. Działanie antyseptyczne olejku pichtowego pomaga w walce z chorobotwórczymi drobnoustrojami, skracając czas trwania choroby.

Co więcej, olejek jodłowy wykazuje właściwości uspokajające i poprawia stan psychiczny oraz sprawność umysłową, a także w pozytywny sposób wpływa na odporność organizmu – stosowany w sezonie infekcyjnym i w okresie rekonwalescencji wspomaga naturalne siły obronne organizmu.

Warto wiedzieć, że olejek jodłowy dogłębnie nawilża i regeneruje skórę oraz spowalnia procesy starzenia. Bywa stosowany w celu pobudzenia krążenia oraz redukcji bólu i świądu, a także na stany zapalne i zmiany skórne, trudno gojące się rany oraz oparzenia.

Olejek pichtowy na grypę i przeziębienie

Olejek pichtowy najczęściej znajduje zastosowanie jako wsparcie leczenia chorób infekcyjnych górnych dróg oddechowych. Inhalacje z zastosowaniem olejku pichtowego udrożniają nos i zatoki oraz ułatwiają oddychanie. Olejek pichtowy może być także stosowany do nacierania i okładów np. na ból mięśni i stawów, który towarzyszy infekcjom sezonowym. Odpowiednio stosowany olejek jodłowy to naturalny sposób na katar i kaszel, jednak trzeba pamiętać, że nie każdy powinien korzystać z wyjątkowej mocy olejków eterycznych. Warto przed zastosowaniem olejku pichtowego skonsultować się z lekarzem. Olejki eteryczne powinny być ostrożnie stosowane m.in. przez osoby cierpiące na alergię i astmę, ponieważ mogą podrażniać drogi oddechowe.

Olejek pichtowy można wykorzystać do tradycyjnych inhalacji parowych. Nie zaleca się stosowania olejków eterycznych do inhalacji z zastosowaniem nebulizatora. Aby poprawić jakość powietrza i korzystać z aromaterapii, można dodać olejek pichtowy do nawilżacza powietrza. Do aromaterapii zalecane jest użycie kilku kropli olejku pichtowego.

Olejek pichtowy na zmęczony umysł, nadmierne napięcie nerwowe i uczucie niepokoju

Szybkie tempo życia i problemy dnia codziennego sprawiają, że często odczuwamy nieprzyjemne, choć czasem nietypowe objawy stresu. Olejek jodłowy może być stosowany przy napięciowym bólu głowy oraz innych dolegliwościach, które związane są z nadmiernym napięciem nerwowym. Jego przyjemny zapach koi nerwy, pomaga się rozluźnić, poprawia koncentrację oraz działa wyciszająco.

Olejek pichtowy na ból mięśni i stawów

Olejek pichtowy może być stosowany w celu łagodzenia bólu mięśni i stawów. Rozcieńczony w oleju bazowym (np. oliwa z oliwek) i wcierany w obolałe miejsca, przyjemnie rozgrzewa, rozluźnia napięte mięśnie, usprawnia krążenie krwi i redukuje stan zapalny. Olejek jodłowy można także stosować do ciepłych kąpieli leczniczych – wystarczy 4-5 kropli olejku pichtowego dodać do wanny ciepłej wody, aby cieszyć się rozluźniającą mięśnie i kojącą zmysły kąpielą. Kąpiel z olejkiem pichtowym pomaga również pozbyć się obrzęków i usprawnia krążenie krwi.

Olejek pichtowy na objawy menopauzy

Olejek pichtowy łagodzi objawy menopauzy, redukując m.in. nadmierne napięcie nerwowe i zapobiegając wahaniom nastroju. Niektóre źródła podają, że można stosować olejek pichtowy na menopauzę doustnie, jednak nie należy spożywać olejków eterycznych bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Olejek jodłowy na skórę i włosy

Olejek pichtowy może być stosowany w pielęgnacji skóry i włosów. Dzieje się tak, ponieważ olejek jodłowy intensywnie nawilża i regeneruje skórę oraz redukuje krosty i zaskórniki. Wysoka zawartość naturalnych antyoksydantów sprawia, że pomaga zachować młody wygląd i dobrą kondycję skóry, zapobiegając m.in. jej wiotczeniu. Stosowanie olejku pichtowego na włosy i skórę głowy pomaga m.in. pozbyć się łupieżu, reguluje wydzielanie sebum oraz zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów.

Olejek pichtowy w pielęgnacji stóp

Przeciwgrzybicze i antybakteryjne działanie olejku pichtowego pomaga zadbać o zdrowie skóry stóp. Moczenie stóp w wodzie z dodatkiem olejku jodłowego zalecane jest m.in. jako wsparcie leczenia grzybicy skóry i paznokci.

W literaturze wymieniane są też inne zastosowania olejku z jodły syberyjskiej. Chodzi m.in. o leczenie łuszczycy, egzemy, schorzeń reumatycznych, zaburzeń erekcji, przerostu gruczołu krokowego (czyli tzw. prostaty), trądziku oraz zatruć pokarmowych.

Olejek pichtowy – środki ostrożności

Przed zastosowaniem olejku eterycznego trzeba zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką. Olejek eteryczny trzeba przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródła ciepła i w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy unikać bezpośredniego kontaktu olejków eterycznych z oczami i błonami śluzowymi.

Nie należy stosować olejków eterycznych u niemowląt i małych dzieci. Olejek z jodły nie jest także polecany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz alergików i astmatyków.

