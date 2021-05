Kinezyterapia. Na czym polega leczenie ruchem?

Kinezyterapia to gimnastyka lecznicza, która polega na... aktywności fizycznej. Inaczej nazywana jest leczeniem ruchem. Wspomaga pracę serca, stymuluje do pracy mięśnie i stawy. Co warto wiedzieć o tym sposobie leczenia?

Kinezyterapia – co to jest?

Kinezyterapia to forma fizjoterapii, która wzmacnia całe ciało i przywraca pacjentowi sprawność. Polega na wykonywaniu różnych ćwiczeń gimnastycznych, które poprawiają wydolność organizmu, wzmacniają funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, oddechowego, trawiennego. Zwiększają też zakres ruchów.

W czasie kinezyterapii pacjent wykonuje ćwiczenia bierne i czynne. Bierne polegają na tym, że ćwiczenia wykonuje fizjoterapeuta lub też sprzęt do rehabilitacji. Czynne wymagają zaangażowania kuracjusza, skłaniają go do pracy z własnym ciałem. Gdy sytuacja tego wymaga, terapeuta może pomóc pacjentowi przezwyciężyć ograniczenia ruchów i wspomóc go w wykonywaniu poszczególnych sekwencji ćwiczeń.

Ćwiczenia we własnym domu

Ważną częścią jest również praca w domu. Terapeuta zaleca wykonywanie określonych sekwencji ćwiczeń w domowym zaciszu, dzięki czemu pacjent stale i regularnie poprawia swoją wydolność.

Nie mogą one być mocno obciążające dla organizmu. Fizjoterapeuta nie zaleci również skomplikowanych ćwiczeń, z którymi pacjent mógłby sobie nie poradzić albo które mogłyby mu zaszkodzić. Wybierze proste sekwencje, które mają wzmocnić mięśnie, zwiększyć ich elastyczność i poszerzyć zakres ruchu chorego.

W kinezyterapii, tak jak w przypadku każdych innych ćwiczeń fizycznych, ważna jest regularność. Tylko systematycznie wykonywane ćwiczenia mogą przynieść efekty. O tym, czy pacjent może przestać już pracować nad konkretnymi mięśniami, decyduje terapeuta, ustalając kolejne sekwencje do wykonywania na rehabilitacji.

Na co pomaga leczenie ruchem?

Kinezyterapię wykorzystuje się w przywracaniu sprawności pacjentom po ciężkich chorobach, zabiegach operacyjnych, wypadkach. Leczenie ruchem stosuje się też w następujących wypadkach:

chorobach zwyrodnieniowych stawów

reumatyzmie

bólach kręgosłupa



rehabilitacji po chorobach układu oddechowego

u pacjentów z chorobami naczyniowymi (np. nadciśnieniem tętniczym)

u pacjentów z zakrzepicą

w chorobach układu nerwowego

przy stwardnieniu rozsianym

przy chorobie Parkinsona

Zalety terapii ruchem

Kinezyterapia dobroczynnie wpływa na cały organizm, poprawiając jego sprawność, wydolność i zakres ruchów. Wzmacnia pracę układu krążenia, dzięki czemu poprawia się stan pacjentów, którzy cierpią na zakrzepicę żył głębokich oraz miażdżycę i inne choroby układu sercowo-naczyniowego.

Wspomaga pracę układu nerwowego, przyzwyczaja ciało do szybszej reakcji na bodźce. Wzmacnia mięśnie, stymulując je do pracy, dzięki czemu nie tylko stają się silniejsze, ale również mocniejsze. Silne mięśnie redukują ból stawów i poprawiają codzienne funkcjonowanie pacjentów. Ułatwiają im poruszanie się, zapobiegają pogłębianiu się stanów zapalnych.

Przeciwskazania do stosowania terapii

O tym, czy pacjent może skorzystać z kinezyterapii, decyduje lekarz. Bada on stan pacjenta, sprawność jego stawów i ocenia, czy ćwiczenia poprawią kondycję chorego czy też mogą mu zaszkodzić. W niektórych przypadkach niewskazane jest korzystanie z terapii ruchem.

Z zabiegów powinny zrezygnować osoby, które cierpią na niewydolność krążenia, niewydolność układu oddechowego. Nie poleca się ich także pacjentom, którzy mają zaostrzone fazy choroby zwyrodnieniowej czy też zapalenia stawów.

W każdym innym przypadku kinezyterapia może przynieść pozytywne efekty. Trzeba jednak pamiętać, by zapisywać się na rehabilitację do sprawdzonych gabinetów, w których fizjoterapeuci są doświadczeni i potrafią pracować z pacjentami obciążonymi ciężkimi chorobami.

