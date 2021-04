Dietetyk radzi: Te produkty mogą pomóc zmniejszyć bóle kręgosłupa

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele osób ograniczyło aktywność fizyczną i spędza mnóstwo czasu w pozycji siedzącej. Praca zdalna i długie godziny przed komputerem nie wpływają korzystnie na nasz kręgosłup. Lekarze zwracają uwagę na fakt, iż coraz więcej osób narzeka na bóle pleców i problemy z kręgosłupem obwiniając za swój stan właśnie długie siedzenie czy też spanie w niewłaściwej pozycji.

Bóle kręgosłupa – przyczyny

Tymczasem przyczyny bólu kręgosłupa mogą być znacznie poważniejsze i wynikać m.in. z chorób autoimmunologicznych takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Niekiedy powodują je podrażnienia lub uszkodzenia nerwu kulszowego prowadzącego do rwy kulszowej, osteoporoza czy też zwyrodnienia bądź osłabienia mięśni z powodu ich przeciążenia lub nadmiernego przyrostu masy ciała.

Dieta a bóle kręgosłupa

Dietetyczka Janvi Chitalia twierdzi, że w niektórych chorobach w zniwelowaniu bólu może pomóc odpowiednie odżywianie. Specjalistka z Mumbaju podkreśla, że niezwykle ważne w diecie jest spożywanie produktów bogatych w magnez, krzem, cynk oraz chrom. Nie powinniśmy także zapominać o wyjątkowo ważnej roli, jaką pełnią witaminy A, B, C oraz D.

Osoby cierpiące na bóle kręgosłupa powinny natomiast unikać kawy, mocnej herbaty oraz alkoholu i papierosów, a także potraw bogatych w tłuszcze zwierzęce oraz wysoko przetworzonych dań. Głównym celem diety, która ma pomóc w zniwelowaniu problemów z kręgosłupem jest przede wszystkim uregulowanie gospodarki węglowodanowej i kwasowo-zasadowej oraz uzupełnienie niedoborów składników mineralnych.

Owoce i warzywa

Reumatoidalne zapalenie stawów objawia się m.in. bólem mięśni, silnym bólem stawów, mrowieniem, drętwieniem czy stanem podgorączkowym. Janvi Chitalia zwraca uwagę na fakt, iż pomóc mogą przede wszystkim produkty mające silne właściwości przeciwzapalne, a więc owoce i warzywa bogate w flawonoidy, które pomagają chronić organizm i zmniejszają procesy zapalne, które nasilają ból takie jak: jabłka, porzeczki, jeżyny, wiśnie, winogrona, morele, szpinak, cebula, ziemniaki czy marchew







Kurkumina

Silne działanie przeciwzapalne wykazuje także kurkumina, która pomaga zmniejszać bóle i obrzęki. Najlepiej działa stosowana z pieprzem i jedną łyżeczką oleju kokosowego bądź masła ghee.





Imbir



Kolejny produkt, który pomaga w zmniejszaniu bólu to imbir. Najbardziej skuteczny jest ten świeży lub w formie proszku rozpuszczonego w ciepłej wodzie.



Witamina D

W przypadku bóli wywołanych przez osteoporozę konieczne jest spożywanie produktów z dużą ilością witaminy D. To właśnie ona pomaga w zwiększeniu wchłaniania wapnia i wspomaga regenerację kości. Niweluje także ryzyko krzywicy i osteoporozy, a także pomaga w leczeniu tych chorób. Pokarmy bogate w witaminę D to ryby, masło, niektóre grzyby oraz żółtka jaj.





Tłuste ryby i orzechy

W przypadku zwyrodnień stawów dietetyk poleca unikanie produktów mlecznych, mięsa i pokarmów bogatych w tłuszcze nasycone, bo to właśnie one pobudzają w organizmie wytwarzanie prostaglandyn, które mogą się przyczyniać do powstania kolejnych stanów zapalnych. Należy również unikać soków, słodyczy i cukru. Szczególnie polecane są natomiast produkty zawierające kwasy omega-3 m.in. tłuste ryby morskie oraz orzechy.





Naturalne źródła magnezu

Przyczyną bólu kręgosłupa jest bardzo często niedobór magnezu. Aby uzupełnić jego braki albo nie dopuścić do zbyt małej jego ilości w organizmie, warto spożywać m.in. awokado, soczewicę, banany, bób, migdały, ciecierzycę, gorzką czekoladę, jarmuż, rukolę, botwinę, pestki dyni oraz kaszę gryczaną.

